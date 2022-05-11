Çinli bilim insanları tarafından bulundu! Bu fosil 244 milyon yıl önce yaşayan deniz sürüngenine ait - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli bilim insanları tarafından bulundu! Bu fosil 244 milyon yıl önce yaşayan deniz sürüngenine ait

11.05.2022 19:22

Çinli bilim insanlarının yaptığı araştırmada 244 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen ve pachypleurosaur olarak bilinen deniz sürüngeninin fosiline rastlandı.

Çinli bilim insanları, 244 milyon yıl öncesine tarihlenen, pachypleurosaur olarak bilinen, türünün şimdiye kadar görülen en uzun kuyruğuna sahip, olağanüstü bir yüzücü olması muhtemel yeni bir deniz sürüngeni türü fosili keşfetti.

KERTENKELEYE BENZİYOR

Bulunan pachypleurosaurlar, erken ve orta Triyas Dönemi'nden kalma, küçük ve orta boylu, kertenkele benzeri deniz sürüngenlerinden oluşuyor. Bu yeni tür, Honghe Hani ve Yi Özerk İli'ndeki keşfinin ardından Honghesaurus olarak adlandırıldı.

Çinli bilim insanları tarafından 244 milyon yıl önce yaşayan deniz sürüngeninin fosili bulundu
YORUMLAR
500
Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz Karamollaoğlu'ndan konut paketi tepkisi: Bu iktidarı, kirasını dahi ödeyemeyen milyonlarca insanımızla birlikte değiştireceğiz Ölen insanın beynini inceleyen doktorun 'gri bölge' tespiti bilim dünyasını ayağa kaldırdı Ölen insanın beynini inceleyen doktorun 'gri bölge' tespiti bilim dünyasını ayağa kaldırdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çinli bilim insanları tarafından bulundu! Bu fosil 244 milyon yıl önce yaşayan deniz sürüngenine ait - Son Dakika


Son Dakika
19:24 Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi
18:48 17 yaşındaki liseli kızdan, teyze kızına dava: Cinsel istismara uğradım
18:44 Şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygu yüklü paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek parçaladı
18:27 Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz
18:26 Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu!
17:38 Gezginlerin ilk tercihi! Ejder Turizm, gidilmeyen rotaların adresi olmaya devam ediyor!
17:37 Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum
17:35 Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 19:27:30. #1.11#
SON DAKİKA: Çinli bilim insanları tarafından bulundu! Bu fosil 244 milyon yıl önce yaşayan deniz sürüngenine ait - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement