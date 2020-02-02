Çinli bilim insanlarının koronavirüse karşı geliştirdiği bitki tedavisi tartışma yarattı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çinli bilim insanlarının koronavirüse karşı geliştirdiği bitki tedavisi tartışma yarattı - Son Dakika Dünya

Çinli bilim insanlarının koronavirüse karşı geliştirdiği bitki tedavisi tartışma yarattı

6 saat önce

Çinli bilim insanlarından koronavirüsle mücadele için bitki tedavisi. Koronavirüs'ün tedavisi var mı?

Çinli bilim insanlarının koronavirüse karşı geliştirdiği bitki tedavisi tartışma yarattı, System.String[]

Çinli bir grup bilim insanının, hanımeli ve çiçekli bitkilerle gerçekleştirilecek sıvı haldeki ilacın koronavirüsü ile mücadele etkili olacağı iddiası, bu ülkede yoğun tartışmalara yol açtı.


Çin'de önerilen bitki tedavisini deneyenlerin sayısında son günlerde patlama yaşanırken, ölü ve vaka sayısının da artması üzerine devletin kontrolündeki medya, bitki tedavisi konusunda ihtiyatlı olunması uyarısı yaptı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:53 
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