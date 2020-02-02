Son Dakika › Dünya › Çinli bilim insanlarının koronavirüse karşı geliştirdiği bitki tedavisi tartışma yarattı - Son Dakika Dünya
Çinli bilim insanlarının koronavirüse karşı geliştirdiği bitki tedavisi tartışma yarattı
6 saat önce
Çinli bilim insanlarından koronavirüsle mücadele için bitki tedavisi. Koronavirüs'ün tedavisi var mı?
Çinli bir grup bilim insanının, hanımeli ve çiçekli bitkilerle gerçekleştirilecek sıvı haldeki ilacın koronavirüsü ile mücadele etkili olacağı iddiası, bu ülkede yoğun tartışmalara yol açtı.
Çin'de önerilen bitki tedavisini deneyenlerin sayısında son günlerde patlama yaşanırken, ölü ve vaka sayısının da artması üzerine devletin kontrolündeki medya, bitki tedavisi konusunda ihtiyatlı olunması uyarısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:53
Son Dakika Çin'de karantina bölgesini terk etmeye çalışanların ordu tarafından vurulduğu iddia edildi İtalya Sağlık Bakanı Sperenza: Koronavirüsü izole ettik Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı