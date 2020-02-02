Çinli bilim insanlarının koronavirüse karşı geliştirdiği bitki tedavisi tartışma yarattı

Çinli bir grup bilim insanının, hanımeli ve çiçekli bitkilerle gerçekleştirilecek sıvı haldeki ilacın koronavirüsü ile mücadele etkili olacağı iddiası, bu ülkede yoğun tartışmalara yol açtı.



Çin'de önerilen bitki tedavisini deneyenlerin sayısında son günlerde patlama yaşanırken, ölü ve vaka sayısının da artması üzerine devletin kontrolündeki medya, bitki tedavisi konusunda ihtiyatlı olunması uyarısı yaptı.