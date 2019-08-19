Son Dakika Haberleri: Çinli Büyükelçi: Türk mermeri Çin'de çok beğeniliyor
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Çinli Büyükelçi: Türk mermeri Çin'de çok beğeniliyor

1 saat önce

Mermer, Çin-Türkiye ikili ticaretinin sembollerinden biri. Çin'in ithal ettiği mermerin yüzde 60'ı Türkiye'den geliyor.

Çinli Büyükelçi: Türk mermeri Çin'de çok beğeniliyor, System.String[]

Ancak geçen mart ayında 4 Türk mermer satıcısı vergi kaçakçılığı gerekçesiyle Çin'de tutuklanmıştı. Bu olayın ardından Türk mermercilerde belli bir güven problemi oluştuğu endişesiyle Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, Afyonkarahisar'daki mermercileri ziyaret ederek mermer ticaretinde olumlu mesajlar verdi.

Büyükelçi Deng Li 16 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da bulunan 3 mermer fabrikasını ziyaret etti. Deng Li, atölyelerde seçme, kesme, nakliye ve işleme gibi üretim prosedürlerini dikkatle inceledi. Daha sonra üreticilerle bir araya gelerek üretim, işletme ve satışta son durumlarını sordu, özellikle Çin'e ihraç edilen ürünlerle ilgilendi.

Çinli Büyükelçi Deng Li, ziyaret sırasında düzenlenen basın toplantısında son ziyaretle mermer şirketlerinin Çin'e ihracatı güçlendirmesi yönünde mesaj vermeyi amaçladığını söyledi.

"Çin'in kapısı sizlere her zaman açık"

Deng Li, " Türkiye'nin mermeri Çin'in mermer ihtiyacının yüzde 60'ını sağlıyor. Afyonkarahisar bu ihracatta yüzde 5 paya sahip. Çin pazarında Türk mermeri halen büyük ilgi görüyor. Çin pazarının kapısı Afyonkarahisar mermerine her zaman açıktır. Yasal işlemler Çin'de hiçbir sorunla karşılaşmaz" şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, Çin ile mermer ticaretinin hukuki sebeplerle geçici bir sorun yaşadığını, büyükelçinin ziyaretinin mermer ticaretinde endişeleri gidererek mermercilere güven verdiğini söyledi.

Afyonkarahisar'dan mermerci İsmail Aydemir kendi 8 ocağından Çin'e mermer satıyor. İsmail Aydemir, Çinli büyükelçinin ziyaretinin tam zamanında yapıldığını kaydederek ziyaretin Çin'e mermer ihracatında herhangi bir problem olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Kiraz müjdesi

Büyükelçi Deng, bu senenin ikinci yarısında Türkiye'nin süt ve süt ürünlerinin de Çin'e gitmeye başlayacağını belirterek, bir dizi tarım ürünü için de görüşmelerin devam ettiği bilgisini verdi. "Afyonkarahisar'ın Çin'e sattığı ürünlerin çeşitliliğini çok kısa bir sürede arttırabiliriz" diyen Deng Li, "Bu yıl toplam 1000 ton kiraz Çin'e gitti. Bizim hedefimiz çok kısa zamanda bu rakamı en azından 5000 tona çıkarmaktır" ifadesini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:30 Kaynak: Bültenler
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