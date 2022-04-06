Çinli Büyükelçi, Ukrayna'da sivillerin öldürülmesinden rahatsızlığını dile getirdi - Son Dakika
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Çinli Büyükelçi, Ukrayna'da sivillerin öldürülmesinden rahatsızlığını dile getirdi

06.04.2022 10:50
Çinli Büyükelçi, Ukrayna'da sivillerin öldürülmesinden rahatsızlığını dile getirdi

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki Buça bölgesinde sivillerin öldürülmesine ilişkin dünya medyasına yansıyan haber ve görüntülerin "son derece rahatsız edici" olduğunu belirtti.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki Buça bölgesinde sivillerin öldürülmesine ilişkin dünya medyasına yansıyan haber ve görüntülerin "son derece rahatsız edici" olduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Büyükelçi Cang, silahlı çatışmalarda sivillere yönelik her türlü şiddetten kaçınılması gerektiğini vurgulayarak "Sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez." dedi.

Olayın gerçekleştiği koşulların ve özel sebeplerin ortaya çıkarılması ve doğrulanması gerektiğini ifade eden Cang, "Suçlamalar olgulara dayanmalı. Taraflar tablo bütünüyle açıklığa kavuşturulmadan temelsiz suçlamalarda bulunmamalı." diye konuştu.

Cang, Ukrayna krizinde Çin'in tek hedefinin gerilimin düşürülmesi ve çatışmaya en erken zamanda son verilmesi olduğunu vurguladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri memnuniyetle karşıladıklarını ve tarafların krizin kapsamlı çözümü için barış yönünde ilerlemeyi sürdürmesi gerektiğini altını çizen Cang, uluslararası toplumun müzakereler için uygun koşulları ve ortamı sağlaması, engeller koymak yerine barışa alan açması gerektiğini ifade etti.

AUKUS ittifakına Ukrayna hatırlatması

Büyükelçi Cang, toplantının ardından gazetecilerin, AUKUS ittifakı ülkeleri Avustralya, İngiltere ve ABD'nin hipersonik silahlar alanında iş birliğine yönelik sorusuna Ukrayna örneğini hatırlatarak şu sözlerle yanıt verdi:

"Ukrayna'daki gibi krizlerin başka bölgelerde ortaya çıkmasını istemiyorsak, böyle krizlere yol açacak adımlardan kaçınmalıyız. Bir Çin atasözü şöyle der: Senin hoşuna gitmiyorsa başkalarına dayatma."

ABD, İngiltere ve Avustralya, dün yaptıkları açıklamada, "AUKUS" anlaşması kapsamında hipersonik silahlar ve elektronik harp alanında iş birliği yapacaklarını duyurmuştu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Büyükelçi, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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