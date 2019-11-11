Son Dakika Haberleri: Çinli China Jingye Group British Steel'i 70 milyon sterline alıyor
Son Dakika Ekonomi Çinli China Jingye Group British Steel'i 70 milyon sterline alıyor

Çinli China Jingye Group British Steel'i 70 milyon sterline alıyor

7 saat önce

Çin merkezli Jingye Group, zor durumdaki İngiliz çelik üreticisi British Steel'i kurtarmak için anlaşmaya vardı.

Çinli China Jingye Group British Steel'i 70 milyon sterline alıyor, System.String[]

Çin merkezli Jingye Group, zor durumdaki İngiliz çelik üreticisi British Steel'i kurtarmak için anlaşmaya vardı.

BBC'nin haberine göre Jingye Group, British Steel'deki 4 bin istihdamı koruyacak anlaşma çerçevesinde şirketi 70 milyon sterlin karşılığında satın alacak.

Birleşik Krallık hükümeti de British Steel'e kredi garantileri ve başka finansal desteklerle yardımcı olacak.

Jingye Group, British Steel'in Scunthorpe fabrikasında yıllık 2.5 milyon ton olan üretimi 3.0 milyon tonun üzerine çıkarmayı planlıyor.

British Steel daha  önce Oyak Grubu'nun bağlı ortaklığı ve Erdemir'in ana hissedarı Ataer Holding ile görüşmeler yürümüştü. Ataer, British Steel'i satın almak  için Ağustos ayında bir ön anlaşma imzalamış ancak geçen ay yapılan açıklamada tarafların koşullarda anlaşamadıkları duyurulmuştu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:27 Kaynak: DHA
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