Çinli China Jingye Group British Steel'i 70 milyon sterline alıyor

Çin merkezli Jingye Group, zor durumdaki İngiliz çelik üreticisi British Steel'i kurtarmak için anlaşmaya vardı.

BBC'nin haberine göre Jingye Group, British Steel'deki 4 bin istihdamı koruyacak anlaşma çerçevesinde şirketi 70 milyon sterlin karşılığında satın alacak.

Birleşik Krallık hükümeti de British Steel'e kredi garantileri ve başka finansal desteklerle yardımcı olacak.

Jingye Group, British Steel'in Scunthorpe fabrikasında yıllık 2.5 milyon ton olan üretimi 3.0 milyon tonun üzerine çıkarmayı planlıyor.