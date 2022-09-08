Çinli çift Marshall Adaları'nda "yarı özerk bölge kurmayı planlamak" suçlamasıyla yargılanacak - Son Dakika
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Çinli çift Marshall Adaları'nda "yarı özerk bölge kurmayı planlamak" suçlamasıyla yargılanacak

08.09.2022 14:51
Çinli çift Marshall Adaları'nda "yarı özerk bölge kurmayı planlamak" suçlamasıyla yargılanacak

Çinli çift, Büyük Okyanus'ta yer alan Marshall Adaları'nda "yarı özerk bölge kurmayı" planladığı gerekçesiyle 13 Eylül'de ABD'de hakim karşısına çıkacak.

Çinli çift, Büyük Okyanus'ta yer alan Marshall Adaları'nda "yarı özerk bölge kurmayı" planladığı gerekçesiyle 13 Eylül'de ABD'de hakim karşısına çıkacak.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Çinli Cary Yan ve Gina Zhou çiftinin söz konusu Adalar'da yarı özerk bölge kurma sürecinde milletvekillerine ve yetkililere rüşvet verdiği belirtildi.

Açıklamada, 50 yaşındaki Cary ve 34 yaşındaki Gina'nın kara para aklama ve yurt dışı yolsuzluk faaliyetleri kanununu ihlal etmekle suçlandığı aktarıldı.

Cary ve Gina'nın 2020'de Tayland'da gözaltına alındıktan sonra geçen hafta ABD'ye iade edildiği kaydedilen açıklamada, çiftin ABD New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde 13 Eylül'de hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Okyanusya'da Kuzey Pasifik Okyanusu'nda Hawaii ve Papua Yeni Gine arasında yer alan Marshall Adaları, 40 yıl ABD yönetiminde kaldıktan sonra 1979'da bağımsızlık kazandı.

ABD Dışişleri Bakanlığına göre, ABD, Marshall Adaları'nın savunulması için "tam yetki ve sorumluluğu" hala elinde tutuyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çinli çift Marshall Adaları'nda "yarı özerk bölge kurmayı planlamak" suçlamasıyla yargılanacak - Son Dakika
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