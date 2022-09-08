ABD Dışişleri Bakanlığına göre, ABD, Marshall Adaları'nın savunulması için "tam yetki ve sorumluluğu" hala elinde tutuyor.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Çinli Cary Yan ve Gina Zhou çiftinin söz konusu Adalar'da yarı özerk bölge kurma sürecinde milletvekillerine ve yetkililere rüşvet verdiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Çinli çift Marshall Adaları'nda 'yarı özerk bölge kurmayı planlamak' suçlamasıyla yargılanacak - Son Dakika

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