Çinli çift Kapadokya'da Beşiktaş formalarıyla fotoğraf çektirdi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine fotoğraf çekimleri için gelen Çinli çiftin Beşiktaş formasıyla fotoğraf çekinmeleri dikkatlerden kaçmadı.



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gelin damat fotoğraf çekimleri için Çin'den gelen Mina ve Leon çifti Türkiye'de hayranı oldukları Beşiktaş futbol kulübünün formasını giyerek fotoğraf çektirmeleri dikkatlerden kaçmadı.



Fotoğrafçı Sevil Kızılbayrak ise yaptığı açıklamada, "Çinli çiftimiz benimle sosyal medya hesaplarından iletişime geçti. Kapadokya bölgesini ziyaret edeceklerini ve Çin'de yapacakları düğün töreni öncesinde Kapadokya'da gelin damat fotoğrafı çektirmek istediklerini ilettiler ve bölgemize geldiler. Gelin damat fotoğrafı çekindikleri esnada yanlarında getirdikleri Beşiktaş formalarıyla da fotoğraf çekinmek istediklerini kendilerinin Türkiye'de Beşiktaş'ı tuttuklarını ifade ettiler. Bizde Çinli çiftimizin Beşiktaş formalarıyla fotoğraflarını çektik" diye konuştu. - NEVŞEHİR