Çinli çiftçiler, zor yetiştirilen mahsullerini hasat ediyor - Son Dakika

Ülkenin pek çok yerinde hasat işlemleri sırasında büyük ilgi gören görüntüler yaşanıyor.

Buğday başaklarının rüzgarla dalgalanmasıyla hasat bölgesi popüler bir gezi noktası haline geldi.

Binlerce hektar kırmızı su kestanesi de turistleri ziyarete çekiyor ve köylülerin gelirini artırıyor. Ziyaretçiler su için de hasat yapan köylüleri büyük bir merak ve ilgiyle seyrediyor.

Çiftçilerin geliri artırmak için başlatılan hünnap yetiştiriciliği de maksadına ulaşmış görünüyor. Hasat ziyaretine gidenler, köylerde kurulan tezgahlardan az önce toplanan ürünlerden taze taze alma imkanı da buluyor.

Akıllı seralardaki sensörler sayesinde, çiftçiler ortamın sıcaklık ve nemini bilgisayar ve cep telefonları sayesinde gerçek zamanlı olarak izleyip kontrol edebiliyor.

(İHA)