Çinli Cnooc, Brezilya'daki Mero Petrol Sahasının İlk Fazında Üretime Başladı - Son Dakika
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Çinli Cnooc, Brezilya'daki Mero Petrol Sahasının İlk Fazında Üretime Başladı

03.05.2022 17:22
Çinli Cnooc, Brezilya'daki Mero Petrol Sahasının İlk Fazında Üretime Başladı

RİO DE JANEİRO, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in en büyük açık deniz ham petrol ve doğalgaz üreticisinin borsada işlem gören iştiraki olan Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) Limited, Brezilya'da Mero petrol sahası Faz-I ortak geliştirme projesinde üretime başladı.

RİO DE JANEİRO, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in en büyük açık deniz ham petrol ve doğalgaz üreticisinin borsada işlem gören iştiraki olan Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) Limited, Brezilya'da Mero petrol sahası Faz-I ortak geliştirme projesinde üretime başladı. Mero petrol sahası, Rio de Janeiro'nun yaklaşık 150 km açığında yer alan ve ortalama derinliği 1930 metre olan, Brezilya Santos Havzası'nın tuz öncesi (pre-salt) bölgelerdeki Libra bloğunda yer alıyor. CNOOC Brezilya Başkanı Huang Yehua, üretime geçen ilk fazla birlikte projenin günde 180.000 varile varan üretim kapasitesine ulaştığını söyledi. CNOOC, Mero petrol sahası ortak geliştirme projesinde yüzde 9,65'lik paya sahip bulunuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, Petrol, Rio, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çinli Cnooc, Brezilya'daki Mero Petrol Sahasının İlk Fazında Üretime Başladı - Son Dakika


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