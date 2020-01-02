Çinli çobandan şaşırtan eğitim - Son Dakika
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Çinli çobandan şaşırtan eğitim

6 saat önce

Çin'de bir çoban, 400'den fazla koyununa askeri düzende yürümeyi öğretti.

Çinli çobandan şaşırtan eğitim, System.String[]

Çin'de bir çoban, 400'den fazla koyununa askeri düzende yürümeyi öğretti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yaklaşık 6.5 milyon kez izlendi.


Çin'in Heilongjiang eyaleti Qiqihar kentinde bir çoban, sürü halinde bulunan 400'den fazla koyuna askeri düzende yürümeyi öğretti. Koyunlar otlamaya çıktığı sırada tek sıra halinde düzenli bir şekilde yürürken kaydedilen görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Koyunların sahibi Nie yaptığı açıklamada, "Koyunlarım her gün eve dönerken bu şekilde yürüyor" dedi. Nie, her sıra için bir koyun lideri seçtiğini ve geri kalanların da takip ettiğini belirtti. Yaklaşık 6.5 milyon kez izlenen görüntüler için sosyal medyada kullanıcılar tarafından, "Çok iyi eğitilmişler", "Askeri yönetim" şeklinde yorumlar yapıldı. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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