Çinli çocuklar, Türk çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel bir gösteri ve mesajla kutladı.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından beri Beyoğlu ile kardeş şehir olan Chengdu'da yaşayan Çinli çocuklar, yöreye özgü Sichuan operasına ait özel Face-Changing sanatıyla çocuk bayramını kutladı.

Çinli çocukların hazırladıkları videoda, Türk çocuklara verdikleri mesaj şu şekilde:

"Virüs hepimizi karantiya aldı ama bu asla arkadaşlığımızı engelleyemeyecek. Zorlu kış geçti ve beklendiği üzere ılık bahar geldi. En içten şekilde inanıyoruz ki eninde sonunda Kovid-19'a karşı verdiğimiz savaşı kalbimizdeki sevgi ve umutla kazanacağız. Birlikte çalıştığımız ve birbirimizi desteklediğimiz sürece dört gözle bir sonraki baharda çiçeklerin tam açtığı zaman sizinle Uluslararası Çocuk Bayramı'nı kutlamayı bekliyoruz. Mutlu çocuk bayramları, mutlu Türkiye."