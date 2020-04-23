Çinli çocuklardan 23 Nisan'a özel gösteri - Son Dakika

Çinli çocuklardan 23 Nisan'a özel gösteri
6 saat önce
2015 yılından beri İstanbul Beyoğlu ile kardeş şehir olan Chengdu'da yaşayan Çinli çocuklar, yöreye özgü Sichuan operasıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
2015 yılından beri İstanbul Beyoğlu ile kardeş şehir olan Chengdu'da yaşayan Çinli çocuklar, yöreye özgü Sichuan operasıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çin'in Chengdu şehrinde kutlandı. İstanbul Beyoğlu ile kardeş şehir olan Chengdu'da yaşayan Çinli çocuklar, yöreye özgü Sichuan operasına ait özel Face-Changing sanatıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.Paylaşılan videoda çocukların yöresel danslarının ardından şu mesajlara yer verildi: "Virüs hepimizi karantinaya aldı ama bu asla arkadaşlığımızı etkilemeyecek. Zorlu kış geçti ve beklediğimiz bahar geldi. En içten şekilde inanıyoruz ki Covid-19'a karşı verdiğimiz savaşı kalbimizdeki sevgi ve umutla kazanacağız. Dört gözle bir sonraki baharda çiçeklerin tam açtığı zaman sizinle Uluslararası Çocuk Bayramını kutlamayı bekliyoruz. Mutlu Çocuk Bayramları, mutlu Türkiye"
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:21 Kaynak: DHA
Son Dakika MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi Doğasever vatandaş, koparmanın cezası 72 bin lira olan çiçekle selfie çekti Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı Alkollü vatandaş, sokağa çıkma yasağına rağmen kaldırımda sızdı Yasağa rağmen sokağa çıkan alkollü, ambulansa otostop çekti Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Kaftancıoğlu hakkında "suçluyu övme ve suça azmettirme" soruşturması Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı