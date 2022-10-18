Çinli diplomat, Manchester'da protestocunun darbedilmesiyle ilgili Bakanlığa çağrıldı

İngiltere'nin Manchester kentindeki Çin Konsolosluğu önünde düzenlenen gösteride, Hong Konglu protestoculardan birinin zorla Konsolosluk arazisine sokularak dövülmesi üzerine Çinli Maslahatgüzar, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Jesse Norman, İngiliz parlamentosunda soruları yanıtladı.

Norman, 16 Ekim Pazar günü Manchester'daki Çin Konsolosluğu önünde yapılan gösteride, bir protestocunun kimliği belirsiz kişilerce Konsolosluk arazisine sürüklenerek darbedilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'nin, Hong Konglu göstericiye yapılan saldırının ardından Çin'in Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı olayla ilgili açıklamaya yapması için Bakanlığa çağırdığını bildiren Norman, hükümetin olayla ilgili "derin endişesini" ifade etmek ve Konsolosluk personelinin eylemleri hakkında bir açıklama talep etmek için Çinli diplomatın çağrıldığını vurguladı.

Norman, şunları kaydetti:

"Soruşturma bitene kadar daha fazla ayrıntıya girmek uygun olmaz ancak barışçıl protestoların, İngiliz toplumunun ve yaşam tarzımızın temel bir parçası olduğunu açıkça belirtmeme izin verin. Bu topraklardaki herkes, görüşlerini şiddetten korkmadan barışçıl şekilde ifade etme hakkına sahip. İngiltere Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bunu dün Çin Büyükelçiliğine açıkça ifade etti."

Olay

BBC'nin yayınladığı görüntülerde, Konsolosluk önünde Çin Komünist Partisi Kongresi'nin göstericilerce protesto edildiği esnada, kimliği belirsiz yüzleri maskeli bir grubun, protestocuların pankartlarını yırttığı ve sonrasında Konsolosluk önünde arbede yaşandığı görülmüştü.

30'lu yaşlardaki Hong Konglu bir gösterici de kimliği belirsiz kişilerce Konsolosluk arazisine sürüklenerek darbedilmişti.

Manchester Polisi tarafından yapılan açıklamada, olay yerinde bulunan polis memurlarının, "güvenliğinden endişe ettikleri gerekçesiyle" protestocuyu Konsolosluktan çıkardıkları aktarılmıştı.

İngiliz polisi de Çin Konsolosluğu önünde yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, protestocunun Konsolosluk arazisi içerisinde darbedilmesinin "endişe verici" olduğunu belirterek, polis soruşturması devam ederken daha fazla yorum yapmanın uygun olmayacağını ifade etmişti.

Çin Konsolosluğu arazisi içerisinde dövülen protestocunun, kanayan ve morarmış yüzünün fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarınca da birçok kez paylaşılmıştı.