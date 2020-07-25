Çinli diplomatlar başkonsolosluk binasını boşalttı - Son Dakika

Çinli diplomatlar, ABD'li yetkililerin binaya girmesinin ardından Houston Başkonsolosluğu'ndan ayrıldı.

ABD'nin Houston kentinde yer alan Çin Başkonsolosluğu'nda hareketli bir gün yaşanıyor. Trump'ın boşaltılmasını emrettiği başkonsolosluğa önce aralarında Dışişleri Bakanlığı'ndan görevlilerin de yer aldığı ABD'li yetkililer girdi. Daha sonra Çinli diplomatlar başkonsolosluğu boşaltmak zorunda kaldı. ABD'li yetkililerin binaya girmesinden sonra polis binanın olduğu alanı kordon altına aldı. Bir süre sonra, üç cip başkonsolosluktan ayrıldı. Araçların ikisinde diplomatik plakaların olması dikkat çekti. Çinli diplomatların yer aldığının tahmin edildiği araçlar yerel saatle 16.00'dan kısa süre önce binayı terk etti.

Çarşamba günü, ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'e yasadışı casusluk operasyonlarına karıştığı iddiasıyla Houston'daki başkonsolosluğunu kapatmasını emretti. Çin suçlamaları reddederek ABD'yi uluslararası hukuk ihlallerinden ötürü eleştirdi. Çin ayrıca ABD'nin Çin vatandaşlarına karşı nefreti körüklediğini de iddia etti. Washington'daki büyükelçiliğe yönelik tehditlerin olduğunu savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise misilleme olarak dün Chengdu'da bulunan ABD Başkonsolosluğu'nun kapatılmasını emretti. - WASHINGTON