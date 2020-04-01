Çinli Doktor Türkiye'yi Uyardı:

İlk olarak Çin'de görülen ve erken tedavi yöntemiyle büyük bir salgında önlem almayı başarabilen Çinli uzmanlardan uyarı geldi. Prof. Dr. Wang Yuguang özellikle dana ve koyun eti ile zor sindirilen yağlı yemeklerden uzak durulması gerektiğini söylüyor.



Beijing Çin Tıbbı Hastanesi Solunum Bölümü Başkanı ve Akciğer Hastalıkları Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Wang Yuguang vatanadaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yuguang'a göre SARS'a göre bulaşma gücünün daha kuvvetli, yayılma hızının daha yüksek olduğu COVID-19, oldukça tehlikeli bir noktaya ulaşabilir.



Salgın döneminde "erken tanı, erken teşhis, erken karantina ve erken tedavi" ilkesini benimsediklerini dile getiren doktor, kabin hastaneleri sayesinde virüsün farklı bölgelere yayılmadan kontrol altına alınabileceğini söylüyor.



"Bu hastalık çok bulaşıcı, sağlık personeli sıkı önlem almaya önem vermeli. Gençler ise insanlarla az temasta bulunarak, mümkün olduğunca evde kalarak, maske takarak ve sık sık ellerini yıkayarak virüsten korunabilirler."



COVID-19'a Karşı Altın Değerinde Tavsiyeler



Son olarak vatandaşların önlem almak için ne yapabileceklerinden bahseden Prof. Dr. Wang Yuguang, erken teşhis ve erken tedavi sayesinde salgın oranının düşük tutulabileceğini aktardı. İşte doktorun altın değerinde tavsiyeleri:



"Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenme, iyi dinlenme, iyi uyku ve paniğe kapılmamak önemli. Çin tıbbına göre Covid-19 virüsünün özelliği "nemli patojen", bu nedenle beslenme konusunda dana eti, koyun eti ve zor sindirilen yağlı yemekleri daha az yemelisiniz. Bu yemekler nemli patojene yol açıyor."