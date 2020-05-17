Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı

Salgının çıkış noktası olan ve uzun haftalar boyunca koronavirüsün merkez üssü haline gelen Çin hükümetinin kıdemli sağlık danışmanı Dr. Zhong Nanshan, salgının ilk çıktığı zamanlarda Vuhan'daki yetkililerin sağlıklı bilgi vermediğini itiraf etti. Uzmanlar, yetkililerin bilgileri gizlemesinin salgının yayılmasına sebep olduğu kanısında.

Tüm dünyada 4.7 milyondan fazla insanı etkileyen ve 310 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs ile ilgili Çin'den çarpıcı bir açıklama geldi. Salgının çıkış noktası olan ve uzun haftalar boyunca koronavirüsün merkez üssü haline gelen Çin hükümetinin kıdemli sağlık danışmanı Dr. Zhong Nanshan, salgının ilk çıktığı zamanlarda Vuhan'daki yetkililerin sağlıklı bilgi vermediğini itiraf etti. Uzmanlar, yetkililerin bilgileri gizlemesinin salgının yayılmasına sebep olduğu kanısında.

"GERÇEKLERİ SÖYLEMEDİLER"

Zhong, "Yerel yetkililerin o sıralarda gerçekleri söylemek hoşlarına gitmedi. En başında sessizliğe gömüldüler ve bence o sıralarda bile çok sayıda enfekte vardı" ifadesini kullandı.

"41 VAKA ŞÜPHE UYANDIRDI"

Özellikle Wuhan'da üst üste 10 gün boyunca 41 yeni vaka tespit edilmesi sonrasında şüphelerinin arttığını söylerken, "O sıralarda bütün dünyada vaka sayısı artarken burada sabit olması şüphe uyandırdı" dedi.

"HALEN BÜYÜK BİR TEHDİT VAR"

CNN'e konuşan Dr. Zhong Nanshan, "Ülkemiz halen büyük bir tehditle karşı karşıya. Kovid-19'un ikinci dalgası gelebilir. Çin halkının büyük bir kısmı enfeksiyona hazırlıksız çünkü bağışık sistemi düşük. Diğer ülkelerden daha iyi bir durumda değiliz" dedi.

ÇİN'DE SON DURUM

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun resmi verilerine göre Çin'de 82.947 vaka ve 4633 ölüm gerçekleşti. Ülkede Ocak ayının sonunda yeni vaka sayısı artarken, Çin yönetimi de karantina süreçlerine başlatarak seyahat yasaklarını uygulama kararı aldı.

Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 08:24 

Son Dakika Dünya Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı - Son Dakika Dünya

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