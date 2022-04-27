Çinli dron üreticisi DJI, Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarını durdurdu - Son Dakika
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Çinli dron üreticisi DJI, Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarını durdurdu

27.04.2022 12:21
Çinli dron üreticisi DJI, Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarını durdurdu

Çinli dron üreticisi DJI, Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarını geçici durdurduğunu bildirdi.

Çinli dron üreticisi DJI, Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarını geçici durdurduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, kararın, "farklı ülkelerdeki yerel kanunlara uyum düzenlemelerine dair yapılan değerlendirme nedeniyle" alındığı bildirildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mihaylo Fedorov???????, geçen ay, Rus birliklerinin füzelerini yönlendirmek için DJI'ın dronlarını kullandığını öne sürmüştü. Şirket, yaptığı açıklamada, ticari kullanım için üretilen dronların savaş bölgesinde çalışmasını engelleyecek teknolojiye sahip olmadığını belirtmişti.

Avrupa'nın en büyük teknoloji marketi zincirlerinden Media-Markt, 21 Nisan'da Rus ordusuna sağladığı destek nedeniyle DJI ürünlerinin mağazalarındaki satmayı durduğunu açıklamasının ardından şirket, "askeri amaçlı dron üretmediğini", "ürünlerine silah monte edilmesine karşı çıktığını" belirtmişti.

Sincan'daki elektronik takip nedeniyle ABD'nin yaptırım listesine girmişti

DJI, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Türk ve Müslüman azınlıkları hedef alan elektronik takip sistemlerine teknik destek verdiği gerekçesiyle ABD'nin 2021'de yatırım listesine aldığı Çinli teknoloji şirketleri arasında yer almıştı.

Piyasa araştırma şirketi DroneAnalyst'in verilerine göre, yaptırımlar öncesinde sivil dron satışlarında dünya pazarındaki payı yüzde 70'e yakın olan şirketin payı yüzde 54'e gerilemişti.

Rusya'daki faaliyetlerini durduran ilk Çinli şirket oldu

DJI, Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'daki operasyonlarını askıya alan ilk Çinli şirket oldu.

Çinli uluslararası şirketler Pekin yönetiminin Moskova'ya yönelik ekonomik yaptırımlara karşı çıkması nedeniyle bu ülkedeki faaliyetlerini askıya alma konusunda çekingen davranıyor. Daha önce mobil taksi uygulaması Didi Global, Rusya'daki hizmetlerini askıya alma kararından vazgeçmişti.

Rus basınında yer alan haberlere göre, telekomünikasyon donanımları üreticisi Hauwei de Rusya'daki ülkedeki bazı mobil operatörlerle ilişkisini sonlandırmayı, Rusya'daki personelinin bir bölümünü işten çıkarmayı planlıyor.

Pekin yönetimi, Ukrayna ile savaşında Rusya'yı açıkça kınamaktan kaçındığı, savaşı durdurma konusunda yeterince ağırlık koymadığı ve Rus tezlerine destek verdiği yönündeki eleştirilere hedef oluyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çinli dron üreticisi DJI, Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarını durdurdu - Son Dakika
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