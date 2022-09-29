Duruşmalarda hem davalının hem de davacının jüri önünde ifade vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Minnesota, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çinli milyarder Richard Liu, ABD'de 'tecavüz' suçlamasıyla mahkemeye çıkacak - Son Dakika

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