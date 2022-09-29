Çinli milyarder Richard Liu, ABD'de "tecavüz" suçlamasıyla mahkemeye çıkacak - Son Dakika
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Çinli milyarder Richard Liu, ABD'de "tecavüz" suçlamasıyla mahkemeye çıkacak

29.09.2022 16:26
Çinli milyarder Richard Liu, ABD'de "tecavüz" suçlamasıyla mahkemeye çıkacak

Çinli e-ticaret platformu JD.com'un kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Richard Liu, ABD'de tecavüzle suçlandığı davada jüri önüne çıkacak.

Çinli e-ticaret platformu JD.com'un kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Richard Liu, ABD'de tecavüzle suçlandığı davada jüri önüne çıkacak.

Minneapolis kentinde asliye hukuk mahkemesinde açılan davada, Liu, 2018'de Minnesota Üniversitesinde öğretim gören Cingyao Liu adlı kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.

"Yemeğe çıktığı kadına alkolün etkisindeyken tecavüz ettiği" iddia edilen Liu, suçlamaları reddederken, Savcılık Liu hakkında henüz cezai kovuşturma başlatılmadığını bildirdi.

Jüri seçiminin bugün başlayacağı davanın ilk duruşmasının 3 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Duruşmalarda hem davalının hem de davacının jüri önünde ifade vermesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çinli milyarder Richard Liu, ABD'de "tecavüz" suçlamasıyla mahkemeye çıkacak - Son Dakika
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