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Çinli ekip 3,5 yılda tamamladı, bir saatte 500 ton kömür üretme kapasitesi var - Son Dakika

Çinli ekip 3,5 yılda tamamladı, bir saatte 500 ton kömür üretme kapasitesi var

30.07.2021 22:46

Çinli ekip 3,5 yılda tamamladı, bir saatte 500 ton kömür üretme kapasitesi var Kömür kuyusu 780'ye derinleştirilerek kömür üretimi arttırıldı Zonguldak'ta Çinli ekibin 2017 yılında çalışmalarına başladığı kuyu derinleştirme işiyle birlikte kömür üretimi daha da artacak.

Çinli ekip 3,5 yılda tamamladı, bir saatte 500 ton kömür üretme kapasitesi var

Kömür kuyusu 780'ye derinleştirilerek kömür üretimi arttırıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Çinli ekibin 2017 yılında çalışmalarına başladığı kuyu derinleştirme işiyle birlikte kömür üretimi daha da artacak. Proje Müdürü Qi Kun, pardemi şartlarına rağmen kuyuyu zamanında tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çinli China Coal No 3 şirketi, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon 1 Nolu kuyunun derinleştirme ve ihraç kulesi yapımı için 2017 yılında çalışmalarına başladı. Proje Müdürlüğü'nü Qi Kun'un yaptığı çalışmalar pandemi sürecinde bile devam etti. Derinliği 780 metreye kadar ulaşan kuyuda su barajı çalışmalarının yanı sıra ihraç kulesi inşaatını da tamamlayan Çinli ekip, 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde de çalışmalarını sürdürdü.

Salgın dolayısıyla Türkiye ile Çin arasındaki uçuşların durdurulması üzerine uzunca bir süre aileleriyle de buluşamayan Çinli ekip için firma yetkilileri psikolojik destek gördü. Yeni tip korona virüsten etkilenmemek için sıkı tedbirler alan Çinli ekip, tedbirler sayesinde korona virüse de yakalanmadı.

"Dünya 100 yılda karşılaşılabilecek hastalıkla karşılaştı"

Proje Müdürü Qi Kun, 13 yıl ard arda üstün başarı elde eden firmalarının Türğkiye'de de çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. 2021 Haziran ayı itibariyle çalışmaları bitirdiklerini ifade eden Kun, eksi 420 kotundan eksi 780 kotuna inerek toplam 360 metrelik kuyu derinleştirme çalışmaları yaptıklarını ifade etti. 100 yılda karşılaşılabilecek hastalık süreciyle karşılaşıldığını anlatan Qi Kun İHA'ya yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Çin kömür, maden, inşaat grubu şirketi Çin kömür madenciliği sektöründe 13 yıl art arda üstün başarı elde etmiştir. Ülke içerisinde yurt içi ve yurt dışında bir çok maden inşası işlerini yapmış bulunmaktayız. Şu an şirketimizde 30 bine yakın çalışanımız dahilinde yine 3 bin 500 profesyonel teknik ekibimiz çalışmaktadır. Üretim miktarında 20 milyar Çin Yuanı bulunmaktadır. Madencilik, belediye ihaleleri, köprü ve bina inşaatı gibi dört büyük sektörde faaliyet göstermektedir. Şu an imalatını bitirdiğimiz TTK 1 Nolu kuyusu EPC anahtar teslim projedir. Bu proje kapsamında kuyu derinleştirme, yer üstü inşaat, teknik teçhizat satın alımı ve montajı olarak dört kademeli anahtar teslimdir. 2017 yılı Aralık ayında teslim aldığımız projeyi 2021 Haziran ayında tamamıyla bitirmiş bulunmaktayız. Kuyu derinleştirme işi eksi 420 kotundan eksi 780 kotuna toplamda 360 metre olarak 2019 yılında Şubat ayında tamamlanmıştır. Kuyu derinleştirme çalışmaları esnasında kömür damarlarının yüksek eğimleriyle çok sık karşılaşmış bulunmaktayız. Ayrıca metan gazı olan yerlerle de çok sık karşılaştık. Bu şartlara rağmen derinleştirme işini problemsiz şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Kuyu derinleştirme işinin bitmesinin ardından ihraç kulesi işine başladık. 2019 Ekim ayında başlayıp 2020 Şubat ayında ihraç kulesi inşaat işini dört ay içerisinde bitirdik. Kule inşaatı esnasında karşılaştığımız yağmur mevsimi, yüksek rüzgar gibi doğal etmenlere karşı çalışanlarımız büyük bir özveri ile çalışmalarına devam etmiştir. Çin'in çalışma prensibiyle yüksek bir özveriyle çalışmalarımızı bitirmiş bulunmaktayız. İhraç kulesinin inşasını bitirmemiz maden sahasına da ayrı güzellik getirmiştir. Kule binasını yüksek kaliteyle ve hızla bitirmemiz Çin'in bu sektörde profesyonel olduğunu göstermektedir. 2020 Şubat ayında kule binasının bitişine binaen teçhizat montajına ve yer altı bantlı konveyör montajlarına başlamış bulunmaktayız. Montaj, inşaat ve kuyu içerisi çalışma işlemleri bir arada yürütülmüştür. 2020 Mart ayında bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecine girdik. 100 yılda bir karşılaşılabilecek hastalık süreciyle karşılaşmış bulunmaktayız. Pandemi çalışanlarımızı olumsuz etkiledi. Bir çoğunun bir buçuk ila iki sene zarfında memleketlerine dönmemiş olması ve uçuşların kesintiye uğraması bütün çalışanlarımızı duygusal anlamda olumsuz etkilemiştir. Teçhizatlarsa ilgili teknik personellerimizi uçuşların kesintiye uğramasından dolayı sahaya getiremedik. Bu bize birçok anlamda olumsuz etki oluşturdu. Bu olumsuzluklara karşı öncelikle hastalığa karşı önlemlerimizi ve güvenli üretime devam etmek için bütün tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Bilimden aldığımız bilgilere dayanarak bütün çalışanlarımızın güvenliğini sağlayıp çalışmalarımıza devam etmiş bulunmaktayız. Teçhizatların montajı ve kule binasının dış boyama işlemlerini tamamladık. Bu süreçlerde bütün personellerimizi teknik ve psikolojik anlamda elimizden gelen bütün desteği sağladık. 2021 Haziran ayında yeraltı eksi 360 kotunda su istinat barajı inşaatı ile birlikte projenin tamamını bitirmiş bulunmaktayız. Bu zorlu süreçlerde beni en çok etkileyen bütün çalışanlarımızın bu zorluklara rağmen özveriyle sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmeleridir. Bütün bunlar firmamızın yaptığı işlerde özveriyle, dürüst olarak çalıştığını açıkça ortaya koymaktadır. Bütün bu süreçte TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu ve bu süreçte bütün işlerimizde emeği geçen bütün teknik personel ve çalışanlarımıza bütün kalbimle teşekkürlerimi sunarım."

"Kaliteyi en üst düzeyde tutmak için tüm önlemler alındı"

Çinli ekibin tercümanlığını yapan Hikmet Özer, 2017 yılında teslim alınan projenin 2021 yılında tamamlandığını ifade etti. Projenin kuyu derinleştirme, monta ve satın alma işlemlerinin de firma tarafından yapıldığına dikkat çeken Özer, "Firmanın 3,5 yıldır tercümanlığını yapıyorum. 2017 yılında teslim aldığımız projeyi 2021 yılında 360 barajını tamamlayarak bitirmiş bulunmaktayız. 420 metrede teslim aldığımız kuyuyu 780 metreye derinleştirerek tamamladık. Projemiz üç yönde ilerledi. Kuyu derinleştirme, montaj ve satın alma şeklinde ilerledi. Aynı zamanda bant ve konveyör sistemlerinin montaja yapıldı. Yer üstündeki işlemlerimizi de tamamladık. Şirketimiz Çin'de toplam 25 bin teknik personeliyle hizmet vermektedir. Çin içi, Çin'in bazı özerk bölgeleri ve yurt dışında anahtar projeler yapmaktadır. Pandemi sürecinde firmamız ve çalışanlarımız işimizin ilerleyişi olumsuz yönde etkilenmiştir. Fakat firmamız hem çalışanlarımız hem de işin işleyişin güvenli yönde ilerlemesi amacıyla bilimden ve Türkiye'nin aldığı tedbirlerle de kendi önlemlerini almıştır. Projenin sağlıklı devam etmesi ve kalitenin en üst düzeyde tutulması amacıyla TTK ile işbirliğimizin uzun süre devam etmesinden dolayı standartlarımızı en üst seviyede tutmak için alabileceğimiz bütün önlemleri alıp projeyi 2021 Haziran ayında tamamen bitirmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

Çinli ekip 3,5 yılda tamamladı, bir saatte 500 ton kömür üretme kapasitesi var
Çinli ekip 3,5 yılda tamamladı, bir saatte 500 ton kömür üretme kapasitesi var
Çinli ekip 3,5 yılda tamamladı, bir saatte 500 ton kömür üretme kapasitesi var
Çinli ekip 3,5 yılda tamamladı, bir saatte 500 ton kömür üretme kapasitesi var

Çin Halk Cumhuriyeti, Zonguldak, Pandemi, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çinli ekip 3,5 yılda tamamladı, bir saatte 500 ton kömür üretme kapasitesi var - Son Dakika Ekonomi


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