Çinli Elektrikli Araç Üreticisi Nıo, İlk Yurtdışı Tesisini Macaristan'da Kuracak - Son Dakika
Üye Girişi

Çinli Elektrikli Araç Üreticisi Nıo, İlk Yurtdışı Tesisini Macaristan'da Kuracak

30.07.2022 11:51
Çinli Elektrikli Araç Üreticisi Nıo, İlk Yurtdışı Tesisini Macaristan'da Kuracak

Çinli elektrikli araç üreticisi NIO'nun 10.000 m2'lik yeni tesisi, batarya değiştirme istasyonlarıyla ilgili satış sonrası hizmetler, iş eğitimi ve teknik araştırma ve geliştirme sağlayan bir hizmet ve Ar-Ge merkezi olarak büyüyecek.

Çinli elektrikli araç üreticisi NIO'nun 10.000 m2'lik yeni tesisi, batarya değiştirme istasyonlarıyla ilgili satış sonrası hizmetler, iş eğitimi ve teknik araştırma ve geliştirme sağlayan bir hizmet ve Ar-Ge merkezi olarak büyüyecek. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macar hükümetinin yatırımı 1,7 milyar forint (4,29 milyon ABD doları) ile desteklediğini söyledi.

BUDAPEŞTE, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çinli elektrikli araç üreticisi NIO'nun Avrupa Başkan Yardımcısı Zhang Hui ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Cuma günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen bir basın toplantısında, NIO'nun burada ilk yurtdışı tesisini kuracağını duyurdu. Yeni 10.000 m2'lik tesis, Budapeşte'nin yaklaşık 20 kilometre batısındaki Biatorbagy'de kurulacak. NIO, tüm Avrupa ağına Eylül ayında faaliyete geçmesi beklenen yeni Macar tesisinde yapılacak batarya değiştirme istasyonlarından enerji sağlanacağını bildirdi. NIO'nun ünlü batarya değiştirme istasyonları boşalmış bir bataryayı yeniden şarj etmiyor, ancak tam şarjlı bir batarya ile değiştiriyor ve böylece elektrikli bir aracı şarj etmek için gereken süreyi benzinli bir araca yakıt doldurmak için gereken süreye kadar indirmiş oluyor. Uzun vadede tesis, batarya değiştirme istasyonlarıyla ilgili satış sonrası hizmetler, iş eğitimi ve teknik araştırma ve geliştirme sağlayan bir hizmet ve Ar-Ge merkezini de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Çinli Elektrikli Araç Üreticisi Nıo, İlk Yurtdışı Tesisini Macaristan'da Kuracak

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşuyor, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Szijjarto, Macar hükümetinin yatırımı 1,7 milyar forint (4,29 milyon ABD doları) ile desteklediğini söyledi. Szijjarto, "Elektrikli otomotiv devrimi, dünya ekonomisinin en kararlı sürecidir ve mevcut hızı Doğu'dan belirlenmektedir, dolayısıyla bu tür ilgili yatırımlar için ciddi bir rekabet var" dedi. Ayrıca sektörün bu küçük Orta Avrupa ülkesinin imalat üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturması nedeniyle Macar ekonomisinin temel olarak otomotiv endüstrisine dayandığını belirten Szijjarto, "Bu nedenle, elektriğe geçmeyle ilgili mümkün olduğunca çok sayıda yatırımı çekmek asıl mesele" dedi. Macar diplomasisinin lideri ayrıca mevcut Macaristan-Çin ilişkilerinin istikrarlı, öngörülebilir ve karşılıklı saygıya dayalı olduğunu söyledi ve son üç yılda toplam 20 büyük Çinli işletmenin Macaristan'a yatırım yaptığını hatırlattı.

Çinli Elektrikli Araç Üreticisi Nıo, İlk Yurtdışı Tesisini Macaristan'da Kuracak

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto (sağda), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen bir basın toplantısında NIO Avrupa Başkan Yardımcısı Zhang Hui ile el sıkışıyor, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

NIO Avrupa Başkan Yardımcısı Zhang da, NIO'nun fabrikasını Macaristan'da kurmayı, Macar hükümetinin güçlü desteği ve gayretinin yanı sıra özellikle araştırma ve geliştirme alanındaki yetenekli işgücü, yeni teknolojilere karşı açık fikirli olması, iş konusundaki esnekliği ve harika altyapısı nedeniyle seçtiğini söyledi. Xinhua ile röportajında Zhang, Macaristan'da bir tesis kurma kararının NIO'nun küreselleşme stratejisi için büyük önem taşıdığını belirtti. Dünyada en yüksek kullanıcı memnuniyetine sahip şirket olmayı hedefleyen NIO'nun Macar fabrikasını kurması ve işletmesi, Avrupa'daki pazar düzenini iyileştirmesine, hizmet verimliliğini geliştirmesine ve Avrupalı kullanıcılara daha iyi bir otomobil deneyimi getirmesine yardımcı olacak. Zhang'a göre, 2021'de Norveç pazarına girmesinin ardından NIO'nun ürünleri ve tam sistem hizmetleri bu yıl Almanya, Hollanda, İsveç ve Danimarka'da resmi olarak piyasaya sürülecek. Yeni Macar tesisi, NIO'ya batarya değiştirme istasyonlarının kurulmasında ve bu ülkelerdeki kullanıcılar için batarya değiştirme hizmetleri sağlamaya hazırlıkta yardımcı olacak.

YORUMLAR
500
Çin'de korkuluklara çarpan araç alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı Çin'de korkuluklara çarpan araç alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı Çin'in Anhui Eyaletinde Otomobil Sanayi Yılın İlk Yarısında Güçlü Büyüme Kaydetti Çin'in Anhui Eyaletinde Otomobil Sanayi Yılın İlk Yarısında Güçlü Büyüme Kaydetti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Macaristan, Araştırma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Elektrikli Araç Üreticisi Nıo, İlk Yurtdışı Tesisini Macaristan'da Kuracak - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:00 Beşiktaş'tan, Emirhan İlkhan açıklaması! Kalması yönünde görüşmeler sürüyor
17:48 Erdoğan'ın, "Fındık kaç lira olsun?" sorusuna "Ordu'nun plakası 52" cevabını veren vatandaş kahkahaya boğdu
17:37 Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü!
17:18 Mansur Yavaş, çürüyen Ankapark için Adalet Bakanlığı'na dava açacak!
16:47 William Carvalho'dan transfer iddialarını güçlendiren hamle! Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımını beğendi
16:40 Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
16:02 Madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronundan parasını alamayan genç kız havuza atılarak öldürüldü
15:57 Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 18:15:07. #1.11#
SON DAKİKA: Çinli Elektrikli Araç Üreticisi Nıo, İlk Yurtdışı Tesisini Macaristan'da Kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement