Çinli Elektrikli Araç Üreticisi Nıo'nun 200.000'inci Aracı Üretim Hattından Çıktı - Son Dakika
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Çinli Elektrikli Araç Üreticisi Nıo'nun 200.000'inci Aracı Üretim Hattından Çıktı

26.04.2022 16:42
Çinli Elektrikli Araç Üreticisi Nıo'nun 200.000'inci Aracı Üretim Hattından Çıktı

HEFEİ, 26 Nisan (Xinhua) -- Çinli elektrikli araç üreticisi NIO'nun kurucu ortağı ve başkanı Qin Lihong, şirketin 200.000'inci aracının Salı günü, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki üretim hattından çıktığını açıkladı.

HEFEİ, 26 Nisan (Xinhua) -- Çinli elektrikli araç üreticisi NIO'nun kurucu ortağı ve başkanı Qin Lihong, şirketin 200.000'inci aracının Salı günü, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki üretim hattından çıktığını açıkladı. NIO, 100.000'inci aracını 2021 yılının Nisan ayında üretmişti ve bu, şirketin üç yıla yakın sürenin ardından yaşadığı bir dönüm noktasıydı. NIO'nun ikinci 100.000 akıllı elektrikli aracının üretimini tamamlamasıysa yaklaşık bir sene sürdü.

NIO kaynakları, Çin genelinde toplam 900'den fazla NIO akü değiştirme istasyonu ve 7.000'den fazla şarj alanının kurulduğunu, bunun da sürücülerin araçla ilerlerken yaşadıkları kaygıyı büyük ölçüde azalttığını belirtti. Qin, Çinli otomobil markasının Norveç'e de giriş yaptığını, bu yıl Almanya, Hollanda, İsveç ve Danimarka pazarlarında da hizmet vermeye başlayacağını söyledi. 2014 yılının Kasım ayında kurulan, dünya çapındaki merkezi Shanghai'da, Çin'deki merkeziyse Hefei'de bulunan NIO, Çin'in lüks elektrikli araç pazarında öncü bir role sahip bulunuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Nisan, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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