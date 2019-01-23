Son Dakika Haberleri: Çinli Elektronik Ticaret Devi Alibaba Grubunun Yapay Zeka Otelinde Hizmet Robotlara Emanet

Çinli Elektronik Ticaret Devi Alibaba Grubunun Yapay Zeka Otelinde Hizmet Robotlara Emanet

45 dakika önce

Çinli elektronik ticaret devi Alibaba grubunun geçen ay açtığı FlyZoo Oteli, robot çalışanlarıyla müşterilerini hayretlere düşürürken, yapay zeka ile bu sektörde gelecekte ne türlü atılımlar yapılabileceğini de açıkça gözler önüne seriyor.

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Çinli elektronik ticaret devi Alibaba grubunun geçen ay açtığı FlyZoo Oteli, robot çalışanlarıyla müşterilerini hayretlere düşürürken, yapay zeka ile bu sektörde gelecekte ne türlü atılımlar yapılabileceğini de açıkça gözler önüne seriyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:46 

Alibaba, Dünya
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