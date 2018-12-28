Çinli Fenomenden Sürpriz Evlilik Teklifi

Geçtiğimiz aylarda 700 milyon sosyal medya kullanıcısı ile Çin'in en büyük ikinci mobil bilgi platformu olan ve günlük 59 milyon kişiyi ağırlayan YIDIAN sosyal medya platformunda başlatılan ve 150 binin üzerinde Çinlinin projeye video göndererek katılımıyla sona eren 'Türkiye'ye Gitmek İçin Çok Sebebim Var' projesi şanslılarının kazandıkları Türkiye turu unutulmaz sahnelere seyirci oldu.

KAPADOKYA'NIN BÜYÜLÜ ATMOSFERİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Türkiye keşif programı kapsamında İstanbul, İzmir, Efes Antik Kenti, Kuşadası'nın tarihi, kültürel ve turistik yerlerini gezen Çinli Sosyal medya fenomenleri, hayallerinin gerçeğe dönüştüğü Türkiye gezisinin son durağı Kapadokya ile devam etti.

En çok görmeyi hayal ettikleri yerleri gezen Çinli sosyal medya kullanıcılarının Kapadokya gezisi renkli anlara sahne oldu. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde birlikteliklerini evliliğe taşımak isteyen Çinli Sosyal medya fenomenleri Feng Binquan Chen Jinting'e sürprizler eşliğinde evlilik teklif etti. Kapadokya'nın görkemli kalesi Orta Hisar'da gerçekleşen evlilik teklifi çiftin gözyaşları içinde birbirlerine sonsuza dek evet demesiyle mutlu sona ulaştı.

Evlilik teklifinin çok özel olması ve unutulmayacak bir anıya dönüşmesi için Chen Jinting'in en çok görmek istediği Kapadokya'yı mekan olarak seçen Feng Binquan ''Sonsuza kadar seni seveceğim'' bez afişi ile sevgisini afişe yazdırarak ve çiçek buketi ile romantik bir atmosferde teklifini yaptı. Evet yanıtıyla birbirine sarılan çiftin kalp şeklinde hazırlanan pastayı birlikte kesmesi renkli anlara sahne oldu.

Kapadokya gezisine katılan Çinli Sosyal medya kullanıcıları bu renkli anları sosyal medyalarından paylaşırken Kapadokya hayallerin gerçeğe dönüştü yer olarak Çin sosyal medyasına damga vurdu.