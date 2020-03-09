Çinli firma, koronavirüs maskesinin ardındaki yüzü tanımak için sistem geliştirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çinli firma, koronavirüs maskesinin ardındaki yüzü tanımak için sistem geliştirdi - Son Dakika Dünya

Çinli firma, koronavirüs maskesinin ardındaki yüzü tanımak için sistem geliştirdi

6 saat önce

Çinli firma, koronavirüs maskesinin ardındaki yüzü tanımak için sistem geliştirdi

Çinli firma, koronavirüs maskesinin ardındaki yüzü tanımak için sistem geliştirdi, System.String[]

Çinli bir firma, koronavirüs gibi nedenlerden ötürü maske takan kişileri tanımlayabilen ve hastalıklara karşı mücadelede yardımcı olan ilk yüz tanıma teknolojisini geliştirdiğini öne sürdü.


Yüz tanıma da dahil olmak üzere Çin, dünyanın en gelişmiş elektronik gözetim sistemlerini kullanan ülkelerin başında geliyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:17 
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