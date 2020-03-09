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Çinli firma, koronavirüs maskesinin ardındaki yüzü tanımak için sistem geliştirdi
6 saat önce
Çinli firma, koronavirüs maskesinin ardındaki yüzü tanımak için sistem geliştirdi
Çinli bir firma, koronavirüs gibi nedenlerden ötürü maske takan kişileri tanımlayabilen ve hastalıklara karşı mücadelede yardımcı olan ilk yüz tanıma teknolojisini geliştirdiğini öne sürdü.
Yüz tanıma da dahil olmak üzere Çin, dünyanın en gelişmiş elektronik gözetim sistemlerini kullanan ülkelerin başında geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:17
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