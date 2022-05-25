Çinli Firma Zimbabve'nin Lityum Madenine 300 Milyon Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika
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Çinli Firma Zimbabve'nin Lityum Madenine 300 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

25.05.2022 12:33
Çinli Firma Zimbabve'nin Lityum Madenine 300 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

HARARE, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çinli Zhejiang Huayou Kobalt Şirketi Salı günü, geçtiğimiz günlerde Avustralya'da işlem gören Prospect Resources'tan satın aldığı Zimbabve'deki Arcadia sert kaya lityum madenini geliştirmek için yaklaşık 300 milyon ABD doları yatırım yapacağını açıkladı.

HARARE, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çinli Zhejiang Huayou Kobalt Şirketi Salı günü, geçtiğimiz günlerde Avustralya'da işlem gören Prospect Resources'tan satın aldığı Zimbabve'deki Arcadia sert kaya lityum madenini geliştirmek için yaklaşık 300 milyon ABD doları yatırım yapacağını açıkladı.

Şirket, yatırımın yılda yaklaşık 4,5 milyon ton maden cevherini işleme ve 400.000 ton lityum konsantresi üretme kapasitesine sahip bir işleme tesisi inşa etmek için de kullanılacağını bildirdi. Huayou Kobalt, Zimbabve'nin başkenti Harare'nin 40 kilometre dışında bulunan Arcadia lityum projesinin satın alımını bu yıl Nisan ayında tamamladı. Şirket, 422 milyon ABD doları karşılığında madenin yüzde 100 hissesinin sahibi oldu. Şirketin yazılı açıklamasında, "Önümüzdeki yıl içinde projeyi hızla ilerletmeyi ve madeni geliştirip yılda yaklaşık 4,5 milyon ton cevher işleme ve 400.000 ton lityum konsantresi üretme kapasitesine sahip bir işleme tesisi inşa etmek için yaklaşık 300 milyon ABD doları yatırım yapmayı planlıyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bunun Zimbabve ekonomisi üzerinde güçlü bir etkisi olacak ve hükümet tarafından belirlenen Ulusal Kalkınma Stratejisi Vizyon 1'in gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak" ifadeleri yer aldı. Şirket, yatırımının Zimbabve'nin 2023'e kadar 12 milyarlık madencilik ekonomisi yaratılması hedefine ulaşmasına da yardımcı olacağını söyledi. Huayou, Zimbabve lityumuna en büyük yatırımı yapan bu anlaşmayla, ülkenin bataryalı ve elektrikli araç üretimi yoluyla küresel yenilenebilir değer zincirinde yerini almasını sağlayacak büyük bir yükseliş projesini de hayata geçireceğini vurguladı.

İnşaat aşamasında en az 600 Zimbabvelinin istihdam edileceği ve üretim başladığında bu sayının 700 ile 900 arasına çıkarılacağı belirtildi. Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Huayou Kobalt ve Prospect Resources arasındaki ortaklığın ardından, projeden övgüyle söz etti ve anlaşmanın Zimbabve'nin madencilik potansiyelini daha da açığa çıkaracağını söyledi. Mnangagwa, " Afrika'daki en büyük lityum rezervlerinden birine sahip bir ülke olarak, yeşil enerji ve lityum bazlı çözümlerin araştırılması, geliştirilmesi, kullanılması ve üretilmesi için bir merkez olmaya hazırız" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çinli Firma Zimbabve'nin Lityum Madenine 300 Milyon Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika
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