Çinli Firmadan Malezya'daki Demir Yolunun Maliyetini Yarıya İndirme Teklifi

KUALA Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak döneminde Çinli firma ile imzalanan, mevcut hükümetin ertelediği 20 milyar dolarlık Doğu Yakası Demir Yolu Bağlantısı (ECRL) projesinin masraflarının yarıya indirilmesi teklifinin yapıldığı iddia edildi.

KUALA Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak döneminde Çinli firma ile imzalanan, mevcut hükümetin ertelediği 20 milyar dolarlık Doğu Yakası Demir Yolu Bağlantısı (ECRL) projesinin masraflarının yarıya indirilmesi teklifinin yapıldığı iddia edildi.



Malezya basınına ismini vermeden konuşan iki yetkili, projenin iptal edildiğine dair geçen hafta yapılan açıklamaların doğru olmadığını belirterek, "Projenin masraflarına dair Çin tarafı, mevcut maliyetin neredeyse yarısı miktarında indirim teklifinde bulundu." dedi.



Çinli firmanın teklifine karşın Malezya hükümetinin projeyi iptal etme eğiliminde olduğunu ifade eden yetkililer, Başbakan Mahathir Muhammed'in projeyi yeniden gözden geçirme ve durdurma tercihleri arasında henüz bir karar veremediğini aktardı.



Yetkililer, taraflar arası görüşmelere Malezya hükümetinden çok fazla yetkilinin karışmasından ötürü proje müzakerelerinin zorlaştığını dile getirerek, "Her yetkili farklı gündeme sahip ve projeye farklı gözle bakıyor." şeklinde konuştu.



ECRL'nin akıbetine dair hükümet yetkililerinden gelen çelişkili açıklamaların ardından kabine dün, projenin mevcut durumuna dair Başbakan Mahathir haricinde kimsenin açıklama yapmaması yönünde karar almıştı.



Malezya Ekonomi Bakanı Muhammed Azmin Ali, geçen hafta ECRL projesinin yüksek faiz ödemeleri sebebiyle iptal edildiğini açıklamıştı. Bakan Azmin'in sözlerinin ardından Hazine Bakanı Lim Guan Eng, böyle bir iptal kararından haberi olmadığını belirtmişti. İki bakanın birbiriyle çelişen açıklamalarından sonra Mahathir, salı günü, projenin iptal edilmediğini, müzakerelerin sürdüğünü ifade etmişti.



Çin ile ortak demir yolu projesi



Malezya Başbakanı Mahathir, Malezya'nın dış borçlarını azaltmak amacıyla geçen yıl ağustosta, 20 milyar dolarlık demir yolu projesiyle 3 milyar dolarlık boru hattı projesini durdurma kararı almıştı.



Proje maliyetinin "adaletsiz" olduğunu kaydeden Mahathir, bu projenin ülke ekonomisini iflasa uğratacağını öne sürmüştü.



688 kilometre uzunluğundaki ECRL projesiyle Malezya Yarımadası'nın doğu ve batı kıyılarının demir yolu hattıyla bağlanması planlanıyor.

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