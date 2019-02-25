Çinli Firmalar Regus'u Tercih Ediyor

Son dönemde özellikle Çinli şirketlerin radarına giren Regus Türkiye, sunduğu avantajlar, güçlü referanslar ve sağladığı güven ile yerli yabancı birçok şirketin dikkatini çekiyor.

Dünya çapında öncü bir çalışma alanı sağlayıcısı olan Regus, insanların ve işletmelerin diledikleri yerde, diledikleri zaman ve şekilde çalışmalarına olanak sunuyor. 120'den fazla ülkede 1.100 şehir ve 3.500 lokasyonda hizmet veren Regus, dünyanın çeşitli lokasyonlarında yer alan ofisleri sayesinde geniş bir seçme özgürlüğü sağlıyor.

Çinli şirketlerden gelen taleplerde artış var

Dünya çapında merkezleri bulunan çalışma alanı sağlayıcısı Regus, ağırlıklı olarak teknoloji, IT ve oyun sektöründe hizmet veren şirketlerin tercihi oluyor. Özellikle Çinli şirketlerden son dönemde daha çok talep gelmeye başladığını belirten Regus Türkiye Ülke Müdürü Murat Özgönül, diğer ülkelerle de çalışmalarının şirketler için önemli bir referans olduğunu söylüyor. Regus'un sunduğu avantajlar arasında ofisleri istedikleri gibi büyütüp küçültebilme fırsatı, kaliteli, A'dan Z'ye yabancı dil bilen ekip arkadaşları, her ay ne ödeneceğinin bilinmesi gibi özellikleri sıralayan Özgönül, karşılıklı güvenin de çok önemli olduğunu söylüyor: "Çin kültüründe en önemli şey güven. Şirketlerin karşılarında kurumsal, global, sözünün arkasında duran, hizmetleri belli, referansları büyük bir firma olması onlarda güven duygusu sağlıyor. Biz de Regus Türkiye olarak bunları sunuyoruz."

Uzakdoğulu firmaların radarındayız

Türkiye'deki genç nüfusun özellikle IT, oyun, telefon şirketleri için dikkat çekici olduğunu belirten Özgönül, sosyal medya, akıllı telefon kullanımının birçok ülkeden fazla oranda olması nedeniyle Türkiye'nin hedef kitle konumunda olduğunu ve başta Uzakdoğulu firmalar olmak üzere birçok ülkenin radarında olduklarını belirtiyor.