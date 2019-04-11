Son Dakika Haberleri: Çinli Fotoğrafçı 35 Yıldır Aynı Fotoğraf Makinesini Kullanıyor

Çinli Fotoğrafçı 35 Yıldır Aynı Fotoğraf Makinesini Kullanıyor

56 dakika önce

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret eden 60 yaşında ki Çinli Xi Jinping 35 yıldır kullandığı fotoğraf makinesi ile peribacalarını fotoğrafladı.

Çinli Fotoğrafçı 35 Yıldır Aynı Fotoğraf Makinesini Kullanıyor, System.String[]
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesini ziyaret eden 60 yaşında ki Çinli Xi Jinping 35 yıldır kullandığı fotoğraf makinesi ile peribacalarını fotoğrafladı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ziyarete gelen Çinli Xi Jinping35 yıldır kullandığı fotoğraf makinesi ise peribacalarını fotoğraflarken yerli ve yabancı turistlerinde büyük ilgisiyle karşılaştı. Çin'de hobi olarak fotoğrafçılık yaptığını ifade eden Xi Jinping 35 yıldır kullandığım fotoğraf makinesi benim yol arkadaşım oldu dedi. Xi Jinping, " Kapadokya bölgesini, peribacalarını hep televizyonlardan izleyebiliyordum. Bende uzun zamandır buraya gelmek ve 35 yıldır kullandığım fotoğraf makinem ile böylesine doğa güzelliğine sahip peribacalarını fotoğraflamak istiyordum. Sonunda hayalini kurduğum yerdeyim ve bol bol fotoğraf çekerim bu anları ölümsüzleştirdiğim için çok mutluyum" dedi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:45 Kaynak: İHA
Göreme, Nevşehir, Xi Jinping, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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