Çinli gelin bebeğiyle Yüksekova'da mutlu - Son Dakika

Çinli gelin bebeğiyle Yüksekova'da mutlu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden Singapur'a, oradan da Çin'e yerleşerek lokanta işletmeciliği yapan Kurtuluş Çapraz (39), 2 yıl önce Çinli Shan Shan (33) ile evlendi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinden Singapur'a, oradan da Çin'e yerleşerek  lokanta işletmeciliği yapan Kurtuluş Çapraz (39), 2 yıl önce Çinli Shan Shan (33) ile evlendi. Çin'de yaşayan ancak pandemi nedeniyle 3 ay önce Yüksekova'ya dönen çiftin, kız bebekleri oldu. Meryem adı verilen bebek, Çapraz ailesinin neşe kaynağı oldu.

Yüksekova'da yaşayan Kurtuluş Çapraz, iş bulamayınca 12 yıl önce Singapur'a gitti. Burada bir lokantada aşçı olarak çalışan Çapraz, gelen bir teklif üzerine Çin'e gitmeye karar verdi. Çin'de lokantada bir süre aşçı olarak çalışan Kurtuluş Çapraz, daha sonra kendi işletmesini açtı. Daha sonra Çinli Shan Shan ile tanışan Çapraz, 7 yıl süren arkadaşlığın ardından evlenme kararı aldı. Çapraz ve Shan, düğünlerini ise Türkiye'de yaptı. Gelin Shan Shan, düğün için yaklaşık 2 yıl önce annesi ile birlikte Kurtuluş Çapraz'ın Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki evine geldi. Yüksekova'da yapılan düğünün ardından çift, tekrar Çin'de yaşamaya başladı.

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Çapraz, Vuhan kentinde koronavirüs vakalarının görülmeye başlaması ve dünyayı etkilemesi üzerine hamile olan eşi Shan'ı alarak, 3 ay önce memleketi Yüksekova ilçesine geldi. Hamileliğinin son aylarını Yüksekova'da geçiren Shan, sancılarının başlaması üzerine doğum yapmak üzere 2 hafta önce Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altında bulunan Shan, burada bir kız bebek dünyaya getirdi. 'Meryem' adı verilen bebek, Çapraz ailesinin neşe kaynağı oldu.

Büyük sevinç yaşadığını anlatan hala Gülşah Çapraz, "9 aydır Meryem bebeğimizin gelmesini bekliyorduk. Acaba hangi tarafa benzeyecek. Çekik gözlü mü olacak? Yoksa bize mi benzeyecek? diye heyecanla bekliyorduk. Tam bir melez bebek hepimiz çok sevinçliyiz. Etrafında pervaneyiz hiç bırakmıyoruz" dedi.

Bebeğini Türkiye'de dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Shan Shan, "Annem ve babam Çin'de ama burada kendimi çok güvende hissettim. Hastanedeki çalışanlar çok ilgilendi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bebeğimi Türkiye'de daha güvende dünyaya getireceğimden emindim o nedenle Türkiye'ye geldim. Çin'de de artık ciddi vakalar kalmadı. Korkulacak bir durum kalmadı. Bebeğime burada daha güzel bakabiliyorum zaten birçok şeyi bilmiyorum ama buradaki ailem her şeyi öğretiyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çin'deki ailemin ise herhangi bir endişeleri yok bu konuda. Salgın nedeniyle uçuşlar kapalı olduğun için ailem gelemedi. Burası zaten benim ikinci ailem. Anneme babamın yokluğunu buradaki ailem kapatıyor. Bir özlem çekmiyorum kendimi çok mutlu hissediyorum" diye konuştu.

Baba Kurtuluş Çapraz ise, gitmek için bebeğin biraz toparlanmasını ve iki aylık olmasını beklediklerini söyledi. Çapraz. "Bebeğimiz şu an bir haftalık. Bebek belli bir aya geldiği zaman uçak seyahati yapabilir. O da iki aylık diye biliyorum. Şu an gidemiyoruz. Meryem'in dünyaya gelmesi ailemin sevincini, mutluluğunu artırdı" dedi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Yüksekova, Singapur, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:38 Kaynak: DHA

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