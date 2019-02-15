Son Dakika Haberleri: Çinli Genç Kızın Tuvali "Peçete"

Çinli Genç Kızın Tuvali "Peçete"

1 saat önce

Çinli genç Lyu Piao, peçeteleri resim kağıdı olarak kullanıyor.

Çinli Genç Kızın Tuvali
Çinli genç Lyu Piao, peçeteleri resim kağıdı olarak kullanıyor. Yetenekli genç peçetenin üzerine çizdiği resimlerle büyük ilgi görüyor.

Çin'de genç bir kız resimlerini peçetenin üzerine çiziyor. Her bir çizgisini ustalıkla çizen genç yetenek, görenleri kendine hayran bırakıyor. Çin'in doğusunda bulunan Jiangxi eyaletinde yaşayan genç, her bir resmi üzerinde 2 ila 10 saat arasında çalıştığını şimdiye kadar 400'den fazla peçeteyi boyadığını belirtti.

Peçeteye resim çizmenin hayatının bir parçası haline geldiğini belirten Lyu Piao, "Neredeyse her gün resim yapıyorum. Bazen günde 3 resim yapıyorum. Resimlerimi 4 kategoride çiziyorum: eski kostümler, çizgi karakterler, ailem ve arkadaşlarımın hayatından kesitler ve seyahatlerimde çektiğim fotoğraflar" ifadelerini kullandı. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:11 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin, Everest Dağı'nı "Çöp" Nedeniyle Turistlere Kapattı Prof. Dr. Ersoy: Marmara'da 10 Yıl İçinde 7'den Büyük Deprem Olabilir

Son Dakika! Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 18:51:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çinli Genç Kızın Tuvali "Peçete"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]