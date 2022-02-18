Üye Girişi
Çinli Hamile Kadın Uçakta Doğum Yaptı - Son Dakika

Çinli Hamile Kadın Uçakta Doğum Yaptı

18.02.2022 18:37

- Çinli hamile kadın uçakta doğum yaptı Çin'in Sanya kentinden Chengdu'ya giden uçaktaki hamile kadın, kabin görevlilerinin yardımlarıyla doğum yaptı.

- Çinli hamile kadın uçakta doğum yaptı

HENAN - Çin'in Sanya kentinden Chengdu'ya giden uçaktaki hamile kadın, kabin görevlilerinin yardımlarıyla doğum yaptı.

Çin'in Hainan eyaletine bağlı Sanya kentinden Sicuan eyaletinin Chengdu kentinde gitmekte olan uçakta doğum sevinci yaşandı. Geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda uçakta bulunan ve son aylarında olduğu bilinen hamile kadının sancılarının gelmesinin ardından uçak görevlileri kadına yardıma koştu. 1 sağlık görevlisinin bulunduğu yolcu uçağında diğer görevlilerin de yardımlarıyla doğum gerçekleştirildi.

Çinli Hamile Kadın Uçakta Doğum Yaptı

YORUMLAR
500
Erken doğumda annesini kaybetti! Şimdi biberonla besliyorlar Erken doğumda annesini kaybetti! Şimdi biberonla besliyorlar Uçak türbülansa girdi! Hamile kadın havada doğurdu Uçak türbülansa girdi! Hamile kadın havada doğurdu Çinli hamile kadın uçakta doğum yaptı Çinli hamile kadın uçakta doğum yaptı

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çinli Hamile Kadın Uçakta Doğum Yaptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:33 16 yaşındaki Sıla'yı katleden katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'le ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Hafif derecede zeka gerililiği tanısı konulmuş!
18:05 Final maçı öncesi büyük gerginlik! Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları birbirine girdi
18:00 Şafak Mahmutyazıcıoğlu, suikastinde yakalanan 1 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
17:56 Altının kilogramı düştü, günü 829 bin 500 liraya gerileyerek bitirdi
17:36 Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor
17:33 Binnur Kaya, Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna dahil oluyor!
17:31 Aslan, transfer ataklarına erken başladı! Rus sol bek, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek
17:21 Putin'den dikkat çeken Ukrayna açıklaması: NATO ile güvenlik garantileri konusunda müzakereye hazırız
16:58 Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz
16:37 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Mahir zor duruma düşüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 18:42:41. #1.11#
SON DAKİKA: Çinli Hamile Kadın Uçakta Doğum Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement