Çinli hasta koronavirüs testi yapan hemşireye saldırdı - Son Dakika

Çinli hasta koronavirüs testi yapan hemşireye saldırdı

Çin'de koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye giden kişi, test sırasında boğazında meydana gelen ağrı nedeniyle hemşireye vurdu.

Çin'de koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye giden kişi, test sırasında boğazında meydana gelen ağrı nedeniyle hemşireye vurdu.O anlar kameraya yansıdı. Çin'in Jilin bölgesinde Y. Li adlı kişi koronavirüs şüphesiyle Covid-19 testi yaptırmak için Jilin Merkez Hastanesi'ne gitti. Covid-19 testi sırasında boğazında meydana gelen ağrıdan şikayetçi olan Li, tekerlekli sandalyeden kalkarak testi yapan hemşireye vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hemşireye saldıran Li, yaptıklarından 'pişmanlık' duyduğunu ifade etti. Li'nin, 7 gün gözaltında tutulduğu ve 300 yuan para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Son Dakika

Aliyev "Yeni bir gerçeklik yarattık" diyerek duyurdu: Tek bir Azerbaycan devletinde hayatlar güzel olacak

Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat, daha önce de eşini zehirlemiş

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü

14 yaşındaki FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, 210 maçın tamamını kazanıp rekor kırdı

Bakan Soylu yeni projeyi duyurdu: Ocaktan itibaren sürücü kartlarındaki bilgiler çipli kimlik kartlarına yüklenecek

Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım

21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı

Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı