Çinli hasta koronavirüs testi yapan hemşireye saldırdı - Son Dakika

Çinli hasta koronavirüs testi yapan hemşireye saldırdı

01.12.2020 12:00
Çinli hasta koronavirüs testi yapan hemşireye saldırdı, System.String[]

Çin'de koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye giden kişi, test sırasında boğazında meydana gelen ağrı nedeniyle hemşireye vurdu.

Çin'de koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye giden kişi, test sırasında boğazında meydana gelen ağrı  nedeniyle hemşireye vurdu.O anlar kameraya yansıdı.

Çin'in Jilin bölgesinde  Y. Li  adlı kişi koronavirüs şüphesiyle Covid-19 testi yaptırmak için Jilin Merkez Hastanesi'ne gitti. Covid-19 testi sırasında boğazında meydana gelen ağrıdan şikayetçi olan Li, tekerlekli sandalyeden kalkarak testi yapan hemşireye vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hemşireye saldıran Li, yaptıklarından 'pişmanlık' duyduğunu ifade etti. Li'nin, 7 gün gözaltında tutulduğu ve 300 yuan para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çinli hasta koronavirüs testi yapan hemşireye saldırdı - Son Dakika


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