Çinli Havacılık Yetkilisi: China Eastern Uçağının İki Kara Kutusu Deşifre Ediliyor - Son Dakika
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Çinli Havacılık Yetkilisi: China Eastern Uçağının İki Kara Kutusu Deşifre Ediliyor

31.03.2022 12:11
Çinli Havacılık Yetkilisi: China Eastern Uçağının İki Kara Kutusu Deşifre Ediliyor

NANNİNG, 31 Mart (Xinhua) — Çin Sivil Havacılık İdaresi Havacılık Güvenliği Dairesi Başkanı Zhu Tao, saha ortamı, enkaz dağılımı ve çarpmaya dair izleri belirlendikten ve fotoğraflandıktan sonra ön analiz yapılmakta olduğunu söyledi. Basın brifinginde konuşan Zhu, havacılık uzmanlarının uçağın olası güzergahını, duruşunu ve yere çarptığı andaki çarpma kuvvetini de incelemekte ve değerlendirmekte olduğunu belirtti. "Hava […]

NANNİNG, 31 Mart (Xinhua) — Çin Sivil Havacılık İdaresi Havacılık Güvenliği Dairesi Başkanı Zhu Tao, saha ortamı, enkaz dağılımı ve çarpmaya dair izleri belirlendikten ve fotoğraflandıktan sonra ön analiz yapılmakta olduğunu söyledi. Basın brifinginde konuşan Zhu, havacılık uzmanlarının uçağın olası güzergahını, duruşunu ve yere çarptığı andaki çarpma kuvvetini de incelemekte ve değerlendirmekte olduğunu belirtti. "Hava trafiği kontrol radar otomasyon sisteminin verilerini analiz ederek çarpışmadan önceki gerçek uçuş sürecini geri yüklemeye çalışıyoruz" diyen Zhu Tao, uçağın yolcu, bagaj, kargo ve posta bilgilerinin de incelenmesinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Havacılık, 31 Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çinli Havacılık Yetkilisi: China Eastern Uçağının İki Kara Kutusu Deşifre Ediliyor - Son Dakika


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