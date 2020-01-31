Çinli havayolu şirketi de İstanbul uçuşlarını durdurdu - Son Dakika

ÇİN uçuşlarını geçici olarak durdurma kararı alan Türk Hava Yolları (THY)'nın ardından, İstanbul 'a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri olan China Southern de Mart sonuna kadar Pekin-İstanbul seferlerini durdurdu. Diğer havayolu Sichuan Airlines ise Chengdu-İstanbul seferlerine 15 Şubat'tan itibaren 31 Mart'a kadar ara verecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda Tayvan 'ın başkenti Taipei ve Hong Kong 'tan gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulaması da devam edecek.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de ortaya çıkan yeni tip ölümcül 'koronavirüs' salgını nedeniyle acil durum ilan etmesinin ardından Çin ile Türkiye arasında yapılan uçak seferlerine yönelik önemli kararlar alındı.

İlk olarak THY'den yapılan açıklamada, "koronavirüs kaynaklı durumun ve son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından değerlendirilmesi" amacıyla 9 Şubat'a kadar olan Pekin, Guangzhou , Şangay ve Xian seferlerinin durdurulduğu duyurulmuştu.

CHİNA SOUTHERN HAVOYOLLARI'NIN PEKİN-İSTANBUL UÇUŞLARI İPTAL

THY'nin yanı sıra İstanbul'a uçan iki Çinli havayolu şirketinden biri olan China Southern Airlines, 24 Ocak'ta ipal ettiği Wuhan -İstanbul seferlerinin ardından Pekin uçuşlarını da iptal etti. China Southern Havayolları'nın Mart ayı sonuna kadar Pekin - İstanbul seferlerini durdurduğu bildirildi.

Ayrıca 30 Nisan'da Chengdu - İstanbul seferlerine başlayan Sichuan Havayolları'nın da haftada üç sefer karşılıklı olarak düzenlenen seferlerinin 15 Şubat'a kadar devam edeceği ve bu tarihten itibaren de 31 Mart'a kadar iptal edildiği belirtildi.

HONG KONG VE TAİPEİ'DE TERMAL KAMERA UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Öte yandan Çin seferlerinin durdurulmasına rağmen İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong ve Taipei'den den gelen yolculara yönelik termal kameralı tarama uygulamasının da devam edeceği öğrenildi.

- İstanbul