Son Dakika Haberleri: Çinli Heyet Kapadokya'yı Gezdi

Çinli Heyet Kapadokya'yı Gezdi

1 saat önce

Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki kültürel, sosyal ve akademik alanlarda işbirliği ve etkileşimlerin geliştirilmesi amacıyla başlatılan kültürel diplomasi çalışmaları kapsamında Türkiye'ye gelen Çinli iş insanları, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.

Çinli Heyet Kapadokya'yı Gezdi, System.String[]
Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki kültürel, sosyal ve akademik alanlarda işbirliği ve etkileşimlerin geliştirilmesi amacıyla başlatılan kültürel diplomasi çalışmaları kapsamında Türkiye'ye gelen Çinli iş insanları, Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezdi.


Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen organizasyonla "Bir Kuşak Bir Yol" projesi kapsamında Türkiye'ye gelerek, İstanbul'da bir dizi temaslarda bulunan Çinli heyet, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü Kapadokya'nın tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.


Çeşitli sektörlerin temsilcilerinden oluşan heyet, Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağı mevkisi, Zelve Ören Yeri ile Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni kapsayan tura katıldı.


Nevşehir Valiliği ve Ahiler Kalkınma Ajansı yetkililerinin de eşlik ettiği programın ardından heyet üyeleri tarifeli uçakla İstanbul'a döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:34 Kaynak: AA

Türkiye, Kapadokya, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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