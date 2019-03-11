Çinli ICBC'den Eximbank'a 350 milyon dolarlık fon
1 saat önce
Türk Eximbank ve ICBC Turkey arasında 350 milyon dolarlık kredi anlaşması protokolü imzalandı.
Türk Eximbank ve ICBC Turkey arasında 350 milyon dolarlık kredi anlaşması protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, küresel ekonominin düşüş trendinde olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:15
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