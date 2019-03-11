Son Dakika Haberleri: Çinli ICBC'den Eximbank'a 350 milyon dolarlık fon

Çinli ICBC'den Eximbank'a 350 milyon dolarlık fon

1 saat önce

Türk Eximbank ve ICBC Turkey arasında 350 milyon dolarlık kredi anlaşması protokolü imzalandı.

Çinli ICBC'den Eximbank'a 350 milyon dolarlık fon, System.String[]
Türk Eximbank ve ICBC Turkey arasında 350 milyon dolarlık kredi anlaşması protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, küresel ekonominin düşüş trendinde olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:15 

Türk Eximbank, Industrial and Commercial Bank of China, Ekonomi
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