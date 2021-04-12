Çinli iki dev TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretecek

Türkiye'de yerli cep telefonundan sonra televizyonda da yerli üretim hamlesine yeni oyuncular katıldı. Avrupa'nın üretim üssü olan Türkiye, pek çok büyük TV markasının üretimini gerçekleştiriyor.

İki Çinli dev Xiaomi ve TCL de Türkiye'de üretim planlarını açıkladı. Türkiye'de yıllardır Samsung, LG, Philips gibi dünya devi markaların TV modellerinin üretimi Türk firmaların tesislerinde gerçekleştiriliyor. Xiaomi Türkiye Ülke Müdür Yardımcısı İrfan Öztürk, Türkiye'de TV üretim planıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"İlk etapta akıllı telefon üretimine odaklanacağız. Ayrıca diğer ürünlerimiz üzerinde çalışıyor ve üretim konusunda fizibilite araştırması yapıyoruz. Özellikle TV üretim fırsatları üzerinde çalışıyoruz. Bu konudaki fizibilite çalışması telefon üretimi öncesinde başlamıştı. İstediğimiz şartlar oluşursa bu yıl sonuna doğru ya da gelecek yılın başlarında Türkiye'de üretilen Mi TV'leri, Türkiye'de satmak gibi bir planımız var. Henüz yeni bir üretim tesisi mi olacak ya da var olan bir üretici ile mi anlaşacağımıza karar vermedik."

"TÜRKİYE TV ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ BİR ÜS"

Türkiye'nin en büyük TV üreticilerinden Sunny Elektronik'in Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, Türkiye'nin önemli bir TV üretim üssü olduğunu belirterek, "Sektör 2020 yılını 4 milyon adetle kapattı. Ayrıca televizyonda 7.5 milyon adetlik de ihracat rakamımız var. Vestel tek başına bunun 6 milyonunu gerçekleştiriyor" dedi.

2021 yılının ilk 3 ayında iç pazarın biraz daraldığını ancak ihracat tarafında talebin arttığını dile getiren Atmaca, Çin'den ürün tedarik edemeyen ülkelerin Türkiye'ye yöneldiğini, bu yıl ihracatta yüzde 200'lük artış yaşandığını aktardı. Atmaca, Türkiye'nin TV ihracatının yüzde 70'inin Avrupa'ya yapıldığını ve Avrupa'nın üretim üssü olduğumuzu da kaydetti.

"UZAKTAN EĞİTİM VE EVDEN ÇALIŞMANIN ETKİSİYLE PAZAR BÜYÜDÜ"

Bu yıl iç pazarın düşüş göstereceğini ve yılın 3 milyon adetle kapanmasını öngördüklerini dile getiren Atmaca, geçen yıl uzaktan eğitim ve evden çalışmanın etkisiyle pazarın çok büyüdüğünü ancak bu yıl bir miktar düşüş beklendiğini de aktardı. Atmaca, Türkiye'deki TV kullanım alışkanlıklarıyla ilgili de, "En çok 32 inç satılıyor. Bunu 43 inç takip ediyor. Pazarda satılanların yüzde 50'den fazlası 4K. Satışların yüzde 80'i de akıllı TV" bilgisini verdi.

"HAM MADDE SORUNU FİYATI ARTIRDI"

Televizyon için gerekli ham madde fiyatlarındaki artışa da işaret eden Adem Atmaca, "Fiyatlar çok yükseldi. Bu da televizyonda son kullanıcı satış fiyatına yansıdı. Yüzde yüzlere varan artış var. Çoğu üretici bunu fiyata yansıtamıyor. Şu anda markasız en düşük model TV'nin fiyatı 1.200 TL'den başlıyor. Hammadde fiyatlarının bir an önce normale dönmesini bekliyoruz" dedi.

"YÜZDE 90'I TÜRK ÜRETİMİ"

Akıllı televizyonda dünyanın önde gelen TV markaları arasında yer alan TCL de Türkiye'de üretime başladı. Bilkom dağıtıcılığında Türkiye'ye gelen marka bölgeye de buradan gönderim yapmayı planlıyor. Bilkom Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Can Sağıroğlu, satışa sundukları TCL televizyonların yüzde 90'dan fazlasını Türkiye'de ürettiklerini belirterek, "Üretim grup bünyesinde gerçekleşiyor. TCL televizyonlarda kapasite esnekliğimiz var. Pazardan ne kadar talep görürsek o kadar üretebileceğiz. Ayrıca yerlileştirme oranını giderek daha da artırarak üretime devam etmek istiyoruz. TCL ile uzun vadeli bir işbirliği var. İleride Türkiye'de ürettiğimiz ürünleri bölge ülkelerine gönderme planlarımız var" dedi. (Milliyet)