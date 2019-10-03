Çinli inşaat ve demir yolu devi China Railway'den Türkiye'ye büyük ilgi
1 saat önce
Dünyanın en büyük yapı ve demir yolu şirketlerinden China Railway Group Limited'in (CREC) pazarlama departmanı müdürü Yamin Bu, "Türkiye'de demir yolunun geliştirilmesi noktasında da büyük bir talep olduğunu biliyoruz.
Dünyanın en büyük yapı ve demir yolu şirketlerinden China Railway Group Limited'in (CREC) pazarlama departmanı müdürü Yamin Bu, " Türkiye'de demir yolunun geliştirilmesi noktasında da büyük bir talep olduğunu biliyoruz. Bu yüzden burada olmanın iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:21
Bilecik Valisine "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliğinde az kalsın araba çarpıyordu Faruk Çelik'ten yeni bir 50+1 açıklaması: Neden rahatsız olunuyor Başarılı oyuncu Timuçin Esen Dr. House karakterini canlandıracak İstiklal Marşı'nı okuyan Max Kruse, Dünya Fair Play ödülüne aday gösterildi