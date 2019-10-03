Son Dakika Haberleri: Çinli inşaat ve demir yolu devi China Railway'den Türkiye'ye büyük ilgi
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Çinli inşaat ve demir yolu devi China Railway'den Türkiye'ye büyük ilgi

1 saat önce

Dünyanın en büyük yapı ve demir yolu şirketlerinden China Railway Group Limited'in (CREC) pazarlama departmanı müdürü Yamin Bu, "Türkiye'de demir yolunun geliştirilmesi noktasında da büyük bir talep olduğunu biliyoruz.

Çinli inşaat ve demir yolu devi China Railway'den Türkiye'ye büyük ilgi, System.String[]

Dünyanın en büyük yapı ve demir yolu şirketlerinden China Railway Group Limited'in (CREC) pazarlama departmanı müdürü Yamin Bu, " Türkiye'de demir yolunun geliştirilmesi noktasında da büyük bir talep olduğunu biliyoruz. Bu yüzden burada olmanın iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:21 
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