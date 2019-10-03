Çinli inşaat ve demir yolu devi China Railway'den Türkiye'ye büyük ilgi

Dünyanın en büyük yapı ve demir yolu şirketlerinden China Railway Group Limited'in (CREC) pazarlama departmanı müdürü Yamin Bu, " Türkiye'de demir yolunun geliştirilmesi noktasında da büyük bir talep olduğunu biliyoruz. Bu yüzden burada olmanın iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz." dedi.