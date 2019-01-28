Son Dakika Haberleri: Çinli İnsan Hakları Savunucusu Avukat Hapse Mahkum Edildi

Çinli İnsan Hakları Savunucusu Avukat Hapse Mahkum Edildi

33 dakika önce

Çin'de 2015'ten bu yana gözaltında bulunan insan hakları savunucusu avukat Vang Çuancang 4,5 yıl hapse mahkum edildi.

Çinli İnsan Hakları Savunucusu Avukat Hapse Mahkum Edildi, System.String[]
Çin'de 2015'ten bu yana gözaltında bulunan insan hakları savunucusu avukat Vang Çuancang 4,5 yıl hapse mahkum edildi.

Tiancin 2. No'lu Orta Halk Mahkemesi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Vang'ın "devlet iktidarını yıkmaya çalışmak" suçlamasıyla 4,5 yıl hapse mahkum edildiğini belirtti. Hüküm kapsamında Vang'ın 5 yıl boyunca siyasi haklarından mahrum olacağı ifade edildi.

Açıklamada "devlet sırlarını açığa vuracağı" gerekçesiyle hükme konu olan suç niteliğindeki fiillerin ne olduğuna dair bilgi verilmedi.

Uluslararası insan hakları örgütleri, Vang'a verilen cezayı kınarken, avukatın yargılanmasının "hukukun üstünlüğü" ilkesine zarar verdiğini dile getirdi.

Temmuz 2015'te ülke genelinde insan hakları savunucusu avukatlara yönelik polis operasyonlarında gözaltına alınan Vang, 3 yıldan fazla bir süre ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmeden gözaltında tutulduktan sonra 26 Aralık 2018'de kamuya kapalı bir duruşmada yargılanmıştı.

Duruşma sırasında polisler, Tanjin'deki mahkeme salonunun bulunduğu binayı kordon altına almış, gazetecilerin, yabancı diplomatların ve Vang'ın destekçilerinin binaya yaklaşmasına izin vermemişti.

Vang'ın eşi Li Vinzu'nun duruşma sırasında yaşadığı siteden dışarı çıkması resmi güvenlik görevlilerince engellenmişti.

Vang, 2015'te ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 200 avukat ve insan hakları aktivistiyle gözaltına alınmıştı. Ülkenin önde gelen insan hakları avukatlarından olan Vang, operasyonun ardından gözaltına alınıp hala yargılaması yapılmayan tek kişiydi.

Operasyonda gözaltına alınan kişilerin bazılarına "iktidarı yıkmaya çalışmak" suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezaları verilmişti. Diğer sanıklar ise ertelenen hapis cezaları veya kefaletle serbest bırakılmış, bazıları adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:17 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural'a Bir Dava Daha Açtı Sen Anlat Karadeniz Dizisinde Yeni Doğan Bebeğe Terör Saldırısında Öldürülen Eren Bülbül'ün Adı Verildi

Bakan Pekcan'dan Market Fiyatlarındaki Artışa İlişkin Açıklama: 81 İle Yazı Gönderildi Son Dakika! İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yanıyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 12:50:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çinli İnsan Hakları Savunucusu Avukat Hapse Mahkum Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]