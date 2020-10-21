Çinli internet girişimcileri salgın döneminde servetlerini arttırdı - Son Dakika

Çinli internet girişimcileri salgın döneminde servetlerini arttırdı

21.10.2020 10:59
Çinli internet girişimcileri salgın döneminde servetlerini arttırdı, System.String[]

Çinli internet girişimcileri, tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin hissedildiği 2020 yılında, ülkede serveti en çok artan kişiler oldu.

Çinli internet girişimcileri, tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin hissedildiği 2020 yılında, ülkede serveti en çok artan kişiler oldu.

Hurun Araştırma Enstitüsünün yayımladığı "Çin Zenginler Listesi"nin ilk sırasında, e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma yer aldı. Salgın nedeniyle internet üzerinden alışverişe talebin arttığı dönemde, Ma'nın kişisel serveti, geçen yıla göre yüzde 45 artışla 58,8 milyar dolara ulaştı.

Çok amaçlı mesajlaşma uygulaması WeChat'in sahibi Tencent şirketinin kurucusu Ma Huateng, 57,4 milyar dolara ulaşan servetiyle listede ikinci sırada yer aldı. Ma'nın serveti önceki yıla göre yüzde 50 artış gösterdi.

İnternet ve bilişim teknolojileri alanındaki girişimciler dışında, şişelenmiş doğal kaynak suyu şirketi Nongfu Spring'in kurucusu ve patronu Cong Şanşan'ın, listede üst sıralara tırmanması dikkati çekti. Cong, 53,7 milyar dolara ulaşan servetiyle listede üçüncü sırada yer aldı.

Her hafta bir yeni milyarder

Listeyi hazırlayan Hurun Enstitüsü'nün kurcusu Rupert Hoogewerf, ülkede hisse senedi fiyatlarındaki artış sayesinde geçen yıl her hafta yeni bir milyarderin ortaya çıktığını belirterek, "Dünya, tarihin hiçbir döneminde, bir yıl içinde bu kadar büyük servetin ortaya çıkışına tanık olmadı." ifadesini kullandı.

Bu yılın Hurun'un, Çin Zenginler Listesi'nin hazırlandığı 22 yıldaki en büyük servet artışına tanıklık ettiğine işaret eden Hoogewerf, "Çin Zenginler Listesi, bu yıl toplam 1,5 trilyon dolarlık bir servet artışına tanıklık etti. Bu, İngiltere'nin yıllık Gayrısafi Yurt İçi Hasılasına eşit bir rakam. Listedeki toplam servet ise 4 trilyon dolara ulaşarak dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi Almanya'nın yıllık Gayrısafi Yurt İçi Hasılasına eşit hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti, İnternet, Ticaret, WeChat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çinli internet girişimcileri salgın döneminde servetlerini arttırdı - Son Dakika

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