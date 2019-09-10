Son Dakika Haberleri: Çinli iş adamı, ölen kedisini 35 bin dolara klonlattı
BBC
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Çinli iş adamı, ölen kedisini 35 bin dolara klonlattı

1 saat önce

Çin'de 22 yaşındaki bir iş adamı, Ocak'ta idrar yolları iltihabından iki yaşında ölen Sarımsak adlı kedisini 35 bin dolar harcayarak klonlattı.

Çinli iş adamı, ölen kedisini 35 bin dolara klonlattı, System.String[]

Çin'de 22 yaşındaki bir iş adamı, Ocak'ta idrar yolları iltihabından iki yaşında ölen Sarımsak adlı kedisini 35 bin dolar harcayarak klonlattı. Sarımsak Çin'in klonlanan ilk kedisi oldu.

New York Times'ın haberine göre Huang Yu, öldükten sonra Sarımsak'ı evinin yakınlarındaki bir parka gömdü. Sonra köpek klonlamayla ilgili bir haber okuduğunu hatırlayıp kedisini mezarından çıkardı, sarıp buzdolabına koydu.

Klonlama hizmeti veren Sinogene adlı şirket, bir ay buzdolabında kalan kedinin deri dokusunu kullanarak DNA'sınından 40 embriyo üretti.

Bu embriyolar, 4 taşıyıcı anneye nakledildi. Kedilerden üçü hamile kaldı. Ancak bu hayvanlardan ikisi düşük yaptı ve 21 Temmuz'da Sarımsak'ın kopyası doğdu.

Doğan yavrunun tüylerinin ve göz renginin klonlanan kedinininkinden biraz farklı olduğu belirtiliyor. Ölen kedinin çenesinin altındaki siyah leke de yavruda yok.

Başka bir şirkete DNA testi yaptırdı

Ancak gen araştırmaları yapan başka bir şirket, klonlanan yavrunun ölen kediyle DNA'sının eşleştiğini doğruladı.

Kedisiyle Ağustos'ta tanışan Huang, "Düş kırıklığına uğramadım desem yalan olur" dedi ama yine de sonuçtan memnun olduğunu söyledi.

2015'ten beri evcil hayvan klonlayan Sinogene'in CEO'su mi Jidong, bin kişiyle yaptıkları bir anket sonucu halkın klonlamaya ilgi gösterdiğini gördüklerini, şimdiye kadar 40 köpek klonladıklarını söylüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji

BBC
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:29 
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