Çinli iş insanları Atatürk Evi'ne hayran kaldı - Son Dakika

Çinli iş insanları Atatürk Evi'ne hayran kaldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki yem şirketine iş ziyareti gerçekleştiren Çinli bir firmanın yetkilileri ziyaretin ardından Atatürk Evi olarak bilinen Büyük Taarruz Karargahı'nı gezdi.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki yem şirketine iş ziyareti gerçekleştiren Çinli bir firmanın yetkilileri ziyaretin ardından Atatürk Evi olarak bilinen Büyük Taarruz Karargahı'nı gezdi. Çinli iş insanları gezdikleri Atatürk Evi'ne hayran kaldı. Şuhut ilçesindeki ünlü Atatürk Evi, Korona virüs (Kovit-19) tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından yurt dışından gelen ziyaretçilere de açıldı. Çin merkezli ünlü bir yem şirketinin Türkiye Genel Müdürü Ma Haiqiao ve beraberindeki heyet firmanın Şuhut'ta bulunan temsilciliğine bir iş gezisi düzenledi. Çinli heyet buradaki temaslarının ardından ise Atatürk Evi olarak bilinen Hacı Veli Konağı'nı gezdi. Çinli heyete gezide firma temsilcileri Ahmet Uysal ve Cihat Uysal eşlik etti. Gezide Çinli heyete görevliler tarafından Atatürk Evi hakkında bilgiler verildi. Gezinin ardından heyet Atatürk Evi'ne hayran kaldıklarını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 09:13

Kaynak: İHA

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