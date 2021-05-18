Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!

Çinli iş adamı He Shihua, Çin 2. Lig ekiplerinden Zibo Kuju isimli kulübü satın aldıktan sonra 126 kilo olan oğlunu takımının forveti yaptı.

KENDİSİ DE TAKIMIN 10 NUMARASI OLDU

2 milyon euro karşılığında satın aldığı Zibo Kuju'da oğlunu forvet yapan He Shihua, kendisini ise 10 numara yaptı. He Shihua, 0-0 berabere kaldıkları Sichuan Jiuniu mücadelesinin 90. dakikasında kendisini oyuna aldı.

He Shihua.

5 MAÇTA 1 PUAN ALDILAR

Zibo Kuju, Çin 2. Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta 1 puan alırken, kalesinde 10 gol görüp rakip ağları yalnızca 2 kez sarsabildi.

Öte yandan şanslı gencin maçta çekilen bir fotoğraf karesi ise sosyal medyada gündem oldu.