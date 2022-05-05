Çinli kadın 132 saatin ardından enkazdan çıkarıldı - Son Dakika
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Çinli kadın 132 saatin ardından enkazdan çıkarıldı

05.05.2022 10:40
Çinli kadın 132 saatin ardından enkazdan çıkarıldı

Çin'in Hunan eyaletinde çöken binanın enkazında kalan bir kadın, 132 saat sonra kurtarıldı.

Çin'in Hunan eyaletinde çöken binanın enkazında kalan bir kadın, 132 saat sonra kurtarıldı.

Çin'in Hunan eyaletindeki Changsa kentinin Wangcheng bölgesinde 29 Nisan'da çöken binadan sevindirici bir haber geldi. Bölgede devam eden kurtarma çalışmaları esnasında yerel saatle 12.00 sıralarında, enkaz altında kalan 10. kişi kurtarıldı. Yaklaşık 132 saatin ardından bulunan kadının bilincinin açık olduğu ve kurtarma ekipleriyle iletişim kurduğu öğrenildi. Acil Durum uzmanı Liang Buge tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, dedektörler ve dronlar haricinde bağırma, vurma ve arama köpeği gibi geleneksel çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Bina enkazında bu zamana kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. - PEKİN

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Hunan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çinli kadın 132 saatin ardından enkazdan çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çinli kadın 132 saatin ardından enkazdan çıkarıldı - Son Dakika
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