Üye Girişi
ÇİNLİ KADIN CİNAYETİNDE 33 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILAN SANIKTAN ALKIŞLI TEPKİ - Son Dakika

ÇİNLİ KADIN CİNAYETİNDE 33 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILAN SANIKTAN ALKIŞLI TEPKİ

19.01.2022 15:06

FATİH'te 2019 yılında Çinli Haiyun Chen'in (43) boğazını kestikten sonra evini ateşe vererek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mert Pehlivan (23) hakkında mahkeme kararını açıkladı.

FATİH'te 2019 yılında Çinli Haiyun Chen'in (43) boğazını kestikten sonra evini ateşe vererek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mert Pehlivan (23) hakkında mahkeme kararını açıkladı. Heyet Pehlivan'a 3 ayrı suçtan iyi hal indirimi uygulayarak toplamda 33 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanık karara alkışlayarak tepki gösterdi.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mert Pehlivan getirildi. Duruşmada sanık avukatı ve şikayetçi sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz da salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Dosya kapsamı ve yerinde olmayan sevk maddeleri yönünden mütalaaya katılmıyoruz. Olaydan dört gün sonra savcılık tarafından acele hal kabul edilerek arama kararı verilmiştir. Oysa dört günlük sürede hakim tarafından verilmiş bir arama kararı yoktur. Bu nedenle arama kararı hukuka aykırıdır. Hukuka aykırı elde edilen delillerin dikkate alınmamasını talep ediyoruz. Kolluğun varsayımı dışında herhangi bir somut delil yoktur. Bu nedenlerle müvekkilin beraatını ve tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesini istiyoruz dedi.

AVUKATLARIMLA BİRLİKTE KANITLAMAYA ÇALIŞSAK BİLE ÇIKMAZDAYIM

Duruşmada sanık Mert Pehlivan ise Benim olayla alakam yoktur. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum ifadelerini kullandı. Karar öncesi son sözü sorulan Pehlivan, Yapmamış olduğum bir cinayetten dolayı 3 yıldan beri haksız yere cezaevindeyim. Avukatlarımla birlikte kanıtlamaya çalışsak bile çıkmazdayım şeklinde konuştu.

SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANARAK TOPLAMDA 33 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti sanık Mert Pehlivan'a Kasten öldürme suçundan 25 yıl, Hırsızlık suçundan 5 yıl, Mala zarar verme suçundan ise 3 yıl 4 ay, heyet sanığa tüm suçlardan iyi hal indirimi uygulayarak toplamda 33 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanık kararın açıklanmasının ardından Yapmadığım suçtan dolayı ceza aldım diyerek alkışlayarak karara tepki gösterdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay yeri incelemesinde dairenin salonunda yoğun kan lekelerinin olduğunun görüldüğü, olay günü yangın ihbarına intikal eden itfaiye ve sağlık ekiplerinin evde bulunan Haıyun Chen'in dumandan etkilendiğini düşünerek açık havaya çıkardıklarında boğazında kesi olduğu ve ölü vaziyette bulunduğu anladıkları aktarılmıştı. İddianamede Mert Pehlivan'ın 'tasarlayarak adam öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

ÇİNLİ KADIN CİNAYETİNDE 33 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILAN SANIKTAN ALKIŞLI TEPKİ
ÇİNLİ KADIN CİNAYETİNDE 33 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILAN SANIKTAN ALKIŞLI TEPKİ
ÇİNLİ KADIN CİNAYETİNDE 33 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILAN SANIKTAN ALKIŞLI TEPKİ

YORUMLAR
500

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇİNLİ KADIN CİNAYETİNDE 33 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILAN SANIKTAN ALKIŞLI TEPKİ - Son Dakika


Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız         
16:09
12 yaşındaki çocuk direksiyona geçti, kaza geliyorum dedi: 2 yaralı 12 yaşındaki çocuk direksiyona geçti, kaza geliyorum dedi: 2 yaralı         
16:05
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
"İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video "İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video         
10:21
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:09 Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız
15:49 Kar yağışının hayatı felç ettiği Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu
15:42 Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti
15:25 Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında
15:23 İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı
15:22 Telefon zil seslerini taklit eden papağan sosyal medyada gündem oldu
15:16 Endonezyalı genç çektiği selfielerle milyoner oldu
15:06 Son Dakika: 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatya-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı
15:03 Aydın Söke'de skandal prim vurgunu: Ticaret Borsası Başkanı ve oğlu gözaltında
14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan muhtarlara müjde: Maaşlarınızı asgari ücret seviyesine çekiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 16:24:37. #1.13#
SON DAKİKA: ÇİNLİ KADIN CİNAYETİNDE 33 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILAN SANIKTAN ALKIŞLI TEPKİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement