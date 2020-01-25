Çinli kadın turist, 'coronavirüs' şüphesiyle karantina altına alındı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çinli kadın turist, 'coronavirüs' şüphesiyle karantina altına alındı (2) - Son Dakika

Çinli kadın turist, 'coronavirüs' şüphesiyle karantina altına alındı (2)

6 saat önce

ÇİNLİ TURİST KADINA VERTİGO TEŞHİSİKonya'da bulantı ve kusma şikayeti üzerine hastaneye getirilen ve 'Coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine karantinaya alınıp, tetkikleri yapılan Çinli turist kadına vertigo (baş dönmesi, denge hissi kaybı) teşhisi konuldu.

Çinli kadın turist, 'coronavirüs' şüphesiyle karantina altına alındı (2), System.String[]

ÇİNLİ TURİST KADINA VERTİGO TEŞHİSİ

Konya'da bulantı ve kusma şikayeti üzerine hastaneye getirilen ve 'Coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine karantinaya alınıp, tetkikleri yapılan Çinli turist kadına vertigo (baş dönmesi, denge hissi kaybı) teşhisi konuldu. İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre kadın turistte Coronavirüs'e rastlanmadığı belirtildi.

Olayla ilgili Konya Valiliği'den yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada, "Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne 25.01.2020 tarihinde iki gündür devam eden baş dönmesi, bulantı ve kusma nedeniyle coronavirüs enfeksiyonu şüphesi ile müracaat eden Çin uyruklu turist hastaya hastenede yapılan fizik muayene, tetkik ve görüntülemelerinin değerlendirilmesi sonucunda bening pozisyonel vertigo tanısı konulmuş olup, hastanın tanı ile ilgili tedavileri ve izlemi devam etmektedir." denildi.

Hastanın tedavilerinin ardından taburcu edileceği bildirildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, turist, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de ortaya çıkan virüs Fransa'ya da sıçradı
Konya'da Çinli kadın turist, coronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 04:31:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çinli kadın turist, 'coronavirüs' şüphesiyle karantina altına alındı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]