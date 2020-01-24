Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları ilerleyen günlerde netlik kazanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları ilerleyen günlerde netlik kazanacak - Son Dakika

Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları ilerleyen günlerde netlik kazanacak

7 saat önce

Bakan Koca: "(Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları) Erken dönemde çıkan bir test değil. Önümüzdeki günlerde neticelenmiş olur.

Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları ilerleyen günlerde netlik kazanacak, System.String[]

Bakan Koca: "(Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları) Erken dönemde çıkan bir test değil. Önümüzdeki günlerde neticelenmiş olur. Numuneleri Dünya Sağlık Örgütüne gönderdikten sonra açıklamış olacağız. Dünya Sağlık Örgütü de bize sonucu bildirir ve açıklamış olur."

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Kurum'dan Manisa depremine ilişkin açıklama: Ağır hasarlı binalar için ödemeler pazartesi başlayacak
Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz Erdoğan ile Merkel görüşmesinde imza tartışması! Erdoğan uyardı, Merkel düzeltti Çağatay Ulusoy asker ocağında da yalnız değil! Hayranları birliği telefon yağmuruna tuttu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 21:34:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları ilerleyen günlerde netlik kazanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]