Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları ilerleyen günlerde netlik kazanacak - Son Dakika

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Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları ilerleyen günlerde netlik kazanacak
7 saat önce
Bakan Koca: "(Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları) Erken dönemde çıkan bir test değil. Önümüzdeki günlerde neticelenmiş olur.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
Bakan Koca: "(Çinli kadın yolcunun tetkik sonuçları) Erken dönemde çıkan bir test değil. Önümüzdeki günlerde neticelenmiş olur. Numuneleri Dünya Sağlık Örgütüne gönderdikten sonra açıklamış olacağız. Dünya Sağlık Örgütü de bize sonucu bildirir ve açıklamış olur."
(İHA)
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