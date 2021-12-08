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Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme! - Son Dakika

Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme!

08.12.2021 13:58
Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme!

İstanbul Fatih'te Çinli kadının boğazını keserek öldüren, ardından evi ateşe veren Mert Pehlivan (23) hakkında Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Mert Pehlivan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından ayrıca 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasında, sanık Mert Pehlivan'ın olay günü akşam saatlerinde para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için Haiyun Chen'in evine gittiği, aralarında anlaşmazlık çıkınca boğazını kesip Chen'i öldürdüğü belirtildi.

İstanbul Fatih'te 8 Temmuz 2019'da bir evde çıkan yangında Haiyun Chen (44) adlı Çinli kadının cesedine ulaşılmış, Chen'in yangından dolayı değil de boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti. Cinayet zanlısı Mert Pehlivan'ın (23) İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı.

HEM MÜEBBET HEM DE 16 YIL

Savcı, tutuklu sanık Mert Pehlivan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından ayrıca 5 yıl 8 aydan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasında, sanık Mert Pehlivan'ın olay günü akşam saatlerinde para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için Haiyun Chen'in evine gittiği, aralarında anlaşmazlık çıkınca boğazını kesip Chen'i öldürdüğü anlatıldı.

ÜZERİNDE DNA'SI ÇIKTI

Cinayetin ardından Pehlivan'ın Chen'e ait bilekliği alıp evi ateşe verdiği belirtildi. Pehlivan'ın Chen'in evine giriş ve çıkışının güvenlik kamera kayıtlarında da tespit edildiği, evindeki kıyafet ve eşyalarındaki kan lekelerinin de Chen'in DNA'sının çıktığı vurgulandı.

Mahkeme heyeti, tahliye talebini reddederek, duruşmayı iki hafta sonraya erteledi.

Cinayet, Mahkeme, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme! - Son Dakika
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