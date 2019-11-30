Son Dakika Haberleri: ÇİNLİ KADININ CESEDİNİN BULUNDUĞU BÖLGEDEN GEÇEN YOL TRAKTÖRLE SÜRÜLMÜŞ
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ÇİNLİ KADININ CESEDİNİN BULUNDUĞU BÖLGEDEN GEÇEN YOL TRAKTÖRLE SÜRÜLMÜŞ

6 saat önce

İSTANBUL'da, geçen Ekim ayından beri kayıp olarak aranan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun (31) cesedinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray Köyü Muhtarı Alaattin Lofçalı, daha önce bölgeden araçlar geçtiğini ancak ekim ayından sonra bölgenin traktörle sürüldüğü...

ÇİNLİ KADININ CESEDİNİN BULUNDUĞU BÖLGEDEN GEÇEN YOL TRAKTÖRLE SÜRÜLMÜŞ, System.String[]

İSTANBUL'da, geçen Ekim ayından beri kayıp olarak aranan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun (31) cesedinin bulunduğu Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray Köyü Muhtarı Alaattin Lofçalı, daha önce bölgeden araçlar geçtiğini ancak ekim ayından sonra bölgenin traktörle sürüldüğü için yolun kapandığını söyledi.

?Bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu'nun cansız bedeni, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Kızılsaray köyü yuvaköy mevkiinde Doğu Türkistanlı Muhammet olarak bulunen kişiye ait olduğu belirtilen 30 dönümlük çiftlik evinde yaklaşık 60 santimetre toprağa gömülü bulundu. Öldürüldüğü belirlenen Lisha Yu cinayeti ile ilgili polis yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. Yu'nun cesedinin bulunduğu Kızılsaray Köyü Muhtarı Alaattin Lofçalı, Ekim ayında çiftliğin bulunduğu bölgeye çok sayıda 34 plakalı aracın gelip gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gece İstanbul'dan polis ekipleri ve Bilecik'ten başsavcı geldi. Çiftlik evinin hemen yanındaki Dereboyu Barajı yolunda bir kazı yapıldı ve kimse yaklaştırılmadı. Kazıda bir kadın cesedi bulundu. Bu çiftliğin bulunduğu yere ekim ayında çok sayıda 34 plakalı araç gelip gitti. Ama biz kimseyi durdurup, sormadık. Bu çiftlik, Uygur Türkü Muhammet adında birisinin. O buraya gelip, ekip, biçerdi. Daha önceden Dereboyu Barajı'na giden yoldan araçlar geçebiliyordu. Ekim ayından sonra bu yol traktörle sürülmüş. Kadının cesedi gömüldükten sonra sürülmüş olabilir."

Görüntü dökümü:

-Kızılsaray Köyü'nün girişi

-Çiftlik evinin önünden anons

-Cesedin bulunduğu alandan görüntü

-Ceset torbası görüntüsü

-Traktörle sürülen yol

-Çiftlik evinin arazisi

-Muhtar Alattin Lofçalı ile röp

-Genel görüntüler


Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:54 Kaynak: DHA
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