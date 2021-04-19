Son dakika haber! ÇİNLİ KADININ KAÇIRILIP ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ DAVAYA, 3 TANIK ZORLA GETİRİLECEK - Son Dakika

Çinli iş kadını Lisha Yu'yu kaçırıp, valiz içinde götürdükleri Bilecik'te gömdükleri ortaya çıkan 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davaya gelmeyen 3 tanık bir sonraki duruşmaya zorla getirilecek. Mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerinde Abdusselam ismiyle bahsettikleri Abudushalamu Xırefu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 3'üncü duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulgaffar Tamuygur ve Yunuscan Türkistanlı katıldı. Dğer 2 tutuklu sanığın SEGBİS ile bağlandığı duruşmaya tutuksuz sanık ise gelmedi. Taraflar avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada söz verilen sanıklar tahliyelerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların ifadelerinde Abdusselam olarak bahsettiği Abudushalamu Xırefu hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme heyeti de Abudushalamu Xırefu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, dava açılması halinde de dosyanın, yargılamanın yapıldığı dosya ile birleştirilmesine karar verdi.

TANIKLAR ZORLA GETİRİLECEK

Mahkeme heyeti ayrıca, duruşmaya gelmeyen 3 tanık hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilmeleri için müzekkere yazılmasına da karar verdi.

İSTANBUL'DA KAÇIRIP, BİLECİK'TE GÖMMÜŞLERDİ

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu 'nca hazırlanan iddianamede Lisha Yu'nun 2 Ekim 2019'da kaldığı otelden çıktıktan sonra bindiği aracıyla sanıklar Yunus Türkistanlı, Hüseyin Ahmed ve Abdulvahap Abdurrahman tarafından takip edildiği, sanıkların Küçükçekmece 'de Yu'nun aracına arkadan çarparak kaza süsü verdikleri, araçtan inen Yu'nun Sultanbeyli taraflarına kaçırıldığı anlatıldı.

Sanık Türkistanlı ve Abdurrahman'ın, Yu'yu bir valize koyup, Bilecik'e götürdüğü ifade edilen iddianamede genç kadının valize koyulduktan sonra öldüğü, Söğüt'te sanık Tamuygur'un arazisine gömüldüğü kaydedildi.

İddianamede sanıklar Yunus Türkistanlı, Abdulgaffar Tamuygur, Abduvahap Abddurrahman ve Hüseyin Ahmed hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 4 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık Kasım Yarkenli hakkında ise, "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme" suçlarından 17 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

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-ARŞİV